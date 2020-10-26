Рейтинг самых солнечных экскурсионных направлений России в ноябре

Анастасия Иванова

Где получить дозу витамина D и одновременно сэкономить 20% на отдыхе? Национальный туроператор АЛЕАН сделал подборку необычных направлений, где всегда светит солнце, где комфортно отдыхать и есть чем заняться даже бывалому путешественнику.

АДЫГЕЯ

Погодные данные: средняя температура ноября +8, 16 солнечных дней в ноябре.

Тур: «Горы удовольствий» (7 дней 6 ночей)

Даты туров: ноябрь: 10.11.2020 – 16.11.2020

Стоимость тура: 93 701 руб. на двоих (групповой трансфер Краснодар – отель – Краснодар, проживание в гостинице, питание по программе,экскурсии по программе, входные билеты в Хаджохскую теснину, на водопады Руфабго, в Азишскую пещеру, Гуамское ущелье, термальные бассейны).

Кешбэк на карту «МИР»: 18 740 руб.

Зачем ехать: 16 солнечных дней в ноябре, мягкий климат, чистейший горный воздух, хорошая транспортная доступность – ближайший аэропорт Краснодара принимает большое количество рейсов из разных регионов России (из Москвы лететь всего 2 часа). И это путешествие – из тех, что заставят сердце биться чаще и запомнятся на всю жизнь.

Поездка позволяет увидеть живописные Кавказские горы, хребты и плато, в осенних цветах, пещеры и водопады, каньоны и альпийские луга. А еще можно посетить Кавказский биосферный заповедник, который является частью всемирного наследия ЮНЕСКО.

Во время этой поездки можно покататься по узкоколейной дороге на туристском паровозике с открытыми вагончиками, искупаться в горных минеральных бассейнах, продегустировать уникальные травяные сборы и мед, собранный в экологически чистых местах. Настоящий экотуризм в комфортных и красивых условиях с максимальной перезагрузкой.

АСТРАХАНЬ

Погодные данные: до середины ноября температура в среднем +10 днем и +7 ночью, 213 солнечных дней в году, в ноябре – 10 ясных дней, 19 дней с переменной облачностью, 1 день с длительными осадками.

Тур: «Астраханские истории» (4 дня 3 ночи)

Даты туров: ноябрь: 01-04.11; Декабрь: 10-13.12.

Стоимость тура: 32 300 руб. на двоих (проживание в отеле, 4 завтрака, 3 обеда по программе, 1 ужин, транспортное обслуживание по программе, экскурсионные программы и входные билеты на 2 экспозиции в краеведческом музее).

Кешбэк на карту «МИР»: 6 460 руб.

Рыбная столица России претендует на звание одного из главных travel-хитов этого года. Основное времяпровождение в дельте Волги – рыбалку – начинают теснить разнообразные экскурсионные программы.

И если летом, в обычные +35, осматривать Астраханский Кремль, прогуливаться по красивой набережной и изучать наследие Золотой Орды комфортно не всем, то солнечные ноябрьские деньки как раз для того, чтобы насладиться направлением.

Одна из осенних идей для поездки сюда – гастрономия. В регионе масса уникальных местных продуктов, много свежей рыбы, экологически чистых овощей, фруктов и арбузов.

Если хочется активного отдыха, то к услугам туристов вейк-парки, рыбалка, модный SUP, подъем на гору Богдо в Баскунчаке, биосферные заповедники с флорой и фауной.

Познавательная и архитектурная составляющая – старинный купеческий особняк купца Тетюшинова, настоящий караван- сарай с подвалами и легендой о подземном ходе, краеведческий музей с уникальной коллекцией «Золото сарматов».

Плюсы этой программы – возможность съездить и полноценно осмотреть соседнюю Элисту, побывать в центре казахской культуры и провести целый день в астраханских театрах вовремя авторской экскурсии «Астрахань театральная».

РОСТОВ-НА- ДОНУ

Погодные данные: уверенные +10 днем, 6 ясных дней и 23 дня, когда осеннее солнце все равно выглядывает.

Тур: «Путешествие на землю Донскую» (3 дня 2 ночи)

Даты туров: ноябрь: 06-08.11.2020;

Стоимость тура: 23 400 руб. на двоих ( проживание в гостинице, питание по программе (2 завтрака, 3 обеда),транспортное обслуживание по программе, экскурсионная программа из 13 экскурсий (включая билеты в музеи))

Кешбэк на карту «МИР»: 4 680 руб.

Это насыщенная поездка, которая захватывает не только город, но и важные памятники истории и природы.

За казачий колорит отвечает станица Старочеркасская с жилыми домами донских казаков – куренями, старинными храмами, атаманским дворцом и подворьем.

Всем грекоманам стоит побывать в Танаисе, античном городе, который входил в Боспорское царство. Он считался восточной окраиной античной цивилизации и границей между Европой и Азией.

Таганрог – кладезь достопримечательностей, связанных с Чеховым и Раневской. Азов – крепость, времен петровской эпохи, а крупнейший в стране палеонтологический музей-заповедник со скелетами динотерия (8 млн. лет) и двух трогонтериевых мамонтов (600-800 тыс. лет) – настоящий эксклюзив мирового масштаба, который удивит даже искушенного путешественника.

В Ростов-на-Дону надо отправляться с самыми серьезными гастрономическими намерениями. Местная кухня и региональные свежие продукты покоряют гурманов со всей России и вошли в многочисленные гастрономические гиды.

Из обязательного – Центральный рынок. Ассортимент от необычного ( вроде копченых сушеных груш, мочёного терна) до общепризнанного и деликатесного ( копченая шамайка, донская селедка, раки, выризуб). Стоит съездить в «Казачий курень» на левом берегу Дона. Там же есть и «Казачий хутор» с огромным мангалом, живой музыкой и шашлыками. Так что смело прибавляйте к трем дням истории пару гастрономических дней.

Фотографии предоставлены компанией АЛЕАН