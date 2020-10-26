Результаты выборов в Киеве будут известны не раньше 28 октября

Алексей Вольцев

Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны не ранее утра среды 28 октября. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов."Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же это впервые. В комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения", – отметил он.Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.