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Результаты выборов в Киеве будут известны не раньше 28 октября

Результаты выборов в Киеве будут известны не раньше 28 октября
Результаты выборов в Киеве в лучшем случае будут известны не ранее утра среды 28 октября. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской территориальной избирательной комиссии Николай Нилов.

"Форма новых бюллетеней усложняет скорость подсчета голосов, к тому же это впервые. В комиссий нет подобного опыта. Протоколы достаточно большие и сложные для заполнения", – отметил он.
Сегодня по всей территории Украины, кроме аннексированного Крыма и оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, стартовали местные выборы. Граждане Украины будут избирать городских, сельских и поселковых голов, а также депутатов областных, районных, городских, сельских и поселковых советов. Выборы впервые пройдут согласно новому Избирательному кодексу – по пропорциональной системе с открытыми списками.
# Политика / В мире
По материалам: gogetnews.info

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