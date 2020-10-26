Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Рособрнадзор разъяснил порядок перевода школ на дистанционное обучение

Рособрнадзор разъяснил порядок перевода школ на дистанционное обучение

Рособрнадзор разъяснил порядок перевода школ на дистанционное обучение

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с многочисленными обращениями граждан информирует о порядке перевода образовательных организаций на дистанционный формат обучения в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с пунктом 2 указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» полномочиями по разработке и реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, наделены руководители субъектов РФ. В том числе они принимают решения об определении режима работы образовательных организаций своего региона или на отдельных территориях региона», – указано в информационном релизе.

Ограничительные меры принимаются на региональном уровне с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и государственных санитарных врачей субъектов РФ и распространяются на все образовательные организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

Согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.

Руководствуясь данным положением закона, образовательная организация вправе самостоятельно решать, какой вариант дистанционных технологий, в том числе онлайн-ресурсы, сервисы и платформы для дистанционного обучения, использовать для организации обучения.

В принятии соответствующих решений наряду с руководством образовательной организации могут участвовать попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом образовательной организации.

«Ситуация везде разная. Как она будет складываться, покажут ближайшие месяцы. Мы надеемся, что школьники смогут полноценно учиться в очном формате, потому что дистанционный формат не сможет полностью заменить очную работу учителя с классом», – заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе Всероссийской встречи с родителями.

 

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

Солнце и Меркурий: чего стоит опасаться Знакам Зодиака с 26 октября 2020 года
Солнце и Меркурий: чего стоит опасаться Знакам Зодиака с 26 октября
Полина Гагарина рассказала о трудностях в воспитании детей: "Испытываю чувство вины"
Полина Гагарина рассказала о трудностях в воспитании детей:
Экс-адвокат Ефремова назвал актёра "жалким человеком"
Экс-адвокат Ефремова назвал актёра "жалким человеком"
Ученые из России и Британии рассчитали максимально возможную скорость звука
Ученые из России и Британии рассчитали максимально возможную скорость
Почти 29 тысяч школьников подали заявки на участие в олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior
Почти 29 тысяч школьников подали заявки на участие в олимпиаде
Как бороться с травлей в школе
Как бороться с травлей в школе
Рособрнадзор разъяснил порядок перевода школ на дистанционное обучение
Рособрнадзор разъяснил порядок перевода школ на дистанционное обучение
Чехам предлагают турпоездки в Россию за вакциной от коронавируса
Чехам предлагают турпоездки в Россию за вакциной от коронавируса
Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по культуре
Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по
По температуре воды в Атлантике можно за полтора года предсказать засуху в Амазонии
По температуре воды в Атлантике можно за полтора года предсказать
Боливия хочет стать основным поставщиком продуктов питания в Россию
Боливия хочет стать основным поставщиком продуктов питания в Россию
Путин призвал к поиску схем поддержания стабильности "в мире без ДРСМД"
Путин призвал к поиску схем поддержания стабильности "в мире без

Топ на сегодня

Иран провел учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах
Иран провел учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах
Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим другую щеку
Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим
Скупка forever: О «темной стороне» выборов в Киеве
Скупка forever: О «темной стороне» выборов в Киеве
Чуть раньше времени: четыре недооцененных стрелковых системы 20 века
Чуть раньше времени: четыре недооцененных стрелковых системы 20 века
«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили евродепутатов
«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили

Еще по теме

Путин подписал указ о порядке продления ограничений по коронавирусу
Путин подписал указ о продлении санитарных мер в связи с Covid-19
Минпросвещения России не планирует массового перевода школ на дистанционное обучение
Путин поручил контролировать соблюдение норм при снятии ограничений