Рособрнадзор разъяснил порядок перевода школ на дистанционное обучение

Анастасия Иванова

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки в связи с многочисленными обращениями граждан информирует о порядке перевода образовательных организаций на дистанционный формат обучения в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой, сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с пунктом 2 указа президента Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» полномочиями по разработке и реализации комплекса ограничительных и иных мероприятий, направленных на предотвращение распространения коронавирусной инфекции, наделены руководители субъектов РФ. В том числе они принимают решения об определении режима работы образовательных организаций своего региона или на отдельных территориях региона», – указано в информационном релизе.

Ограничительные меры принимаются на региональном уровне с учетом рекомендаций Роспотребнадзора и государственных санитарных врачей субъектов РФ и распространяются на все образовательные организации независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности.

Согласно статье 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация самостоятельна в осуществлении образовательной, научной, административной, финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных актов.

Руководствуясь данным положением закона, образовательная организация вправе самостоятельно решать, какой вариант дистанционных технологий, в том числе онлайн-ресурсы, сервисы и платформы для дистанционного обучения, использовать для организации обучения.

В принятии соответствующих решений наряду с руководством образовательной организации могут участвовать попечительский совет, управляющий совет, наблюдательный совет и другие коллегиальные органы управления, предусмотренные уставом образовательной организации.

«Ситуация везде разная. Как она будет складываться, покажут ближайшие месяцы. Мы надеемся, что школьники смогут полноценно учиться в очном формате, потому что дистанционный формат не сможет полностью заменить очную работу учителя с классом», – заявил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе Всероссийской встречи с родителями.