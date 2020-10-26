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Рыболовство избавили от избыточного регулирования

Рыболовство избавили от избыточного регулирования

Тема: Какие законы вступают в силу


С 26 октября 2020 года из законодательства исключен ряд норм, признанных властями избыточным регулированием промышленного рыболовства.

Вступил в силу соответствующий Федеральный закон от 15 октября 2020 года № 331-ФЗ.

В частности, установлено, что промышленное рыболовство во внутренних водоемах осуществляется на основании договора пользования рыболовным участком, если такие участки в нем сформированы, а прибрежное рыболовство в морских водах — в границах рыбохозяйственного бассейна, морские воды которого прилегают к прибрежному региону.

Также решено, что распределение квот добычи водных биологических ресурсов во внутренних водных объектах может осуществляться не только региональными структурами, но и федеральным органом исполнительной власти в области рыболовства.

Заявление об осуществлении вида рыболовства в расчётном году теперь необходимо подавать только при выборе прибрежного варианта. Для промышленного рыболовства оно не требуется.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в октябре.

# Экономика / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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