Скарлетт Йоханссон сыграет современную "Невесту Франкенштейна"

Анастасия Иванова

. Скарлетт Йоханссон сыграет главную роль в научно-фантастической драме "Невеста", современной версии "Невесты Франкенштейна", сообщает Daily Mail.

В новом проекте женщина, созданная только для того, чтобы быть идеальной женой, сбегает от своего гениального создателя. Она сталкивается с жестокостью окружающих, но ей удается найти себя, увидеть скрытую внутри силу и научиться самой создавать свою жизнь.

"Невесте давно пора выйти из тени своего создателя и самой постоять за себя", — отметила Йоханссон, которая также выступит исполнительным продюсером ленты.

Фильм для Apple TV и A24 снимет чилийский режиссер Себастьян Лелио, получивший премию "Оскар" за "Фантастическую женщину" (2018). Сценарий напишут Лорен Шукер Блум и Ребекка Анджело ("Оранжевый хит сезона").

Интересно, что аналогичный проект с участием Анджелины Джоли студия Universal запустила в разработку в 2017 году.