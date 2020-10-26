СМИ: проект о химической кастрации педофилов планируют внести в Госдуму на этой неделе

Влада Некрасова

Депутаты фракции «Единая Россия» в течение недели намерены внести в Правительство, Верховный суд, а затем в Государственную Думу поправки, которые ужесточат наказание за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщила 26 октября газета «Известия» со ссылкой на депутата палаты Анатолия Выборного.

В частности, как рассказал парламентарий, предлагаются поправки в статью 99 УК («Виды принудительных мер медицинского характера»). Она дополняется таким видом принудительных мер, как химическая кастрация. Под термином «химическая кастрация» предлагается понимать введение в организм препаратов, подавляющих сексуальное влечение. Его авторы проекта считают необходимым включить в статью 101.1, речь в которой идёт о принудительном лечении в медорганизации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях. Планируется, что поправки также будут внесены в Уголовно-исполнительный кодекс РФ.

Выборный пояснил, что решение разработать проект продиктовано ростом количества преступлений сексуального характера против несовершеннолетних. Законодатель отметил, что такие преступления совершают граждане, страдающие сексуальными расстройствами.

«То есть если лицо совершит преступление данной категории, то к нему помимо мер уголовного наказания, как в настоящее время, впредь может применяться химическая кастрация. А значит, вероятность повторного совершения преступления, как нередко бывает сегодня, будет сведена к минимуму. И таким образом мы сможем разорвать эту цепочку», — сказал депутат.

В 2012 году Госдума приняла закон о введении пожизненного заключения для педофилов. В нём в том числе говорится о возможности применения к таким преступникам специальных медикаментозных мер, включая химическую кастрацию, но только с согласия осужденного.

Ранее в первом чтении был принят законопроект о расширении применения наказания в виде пожизненного лишения свободы для педофилов, а также о приостановлении сроков давности за преступления сексуального характера в отношении детей.

В мае уполномоченный по правам детей в России Анна Кузнецова предложила ввести браслеты для слежения за педофилами и установить пожизненный административный надзор за теми, кто совершил преступления в отношении половой неприкосновенности детей.

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