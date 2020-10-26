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Софи Лорен: "Обожаю сниматься у своего сына"

Софи Лорен: "Обожаю сниматься у своего сына"
. Софи Лорен после десятилетнего перерыва снялась в главной роли в фильме "Вся жизнь впереди" по книге Ромена Гари. В интервью Entertainment Weekly она рассказала о своей работе над этим проектом.

Мадам Рози (Софи Лорен) берет на себя опеку над сложным сенегальским мальчишкой Момо (Ибрагим Гайс), который оказывается вором и наркодилером. Ей приходится с ним очень непросто, но отношения начинают постепенно налаживаться, когда подросток узнает, что Рози пережила холокост.

Актриса похвалила Ибрагима Гайса: "Он прекрасный и очень эмоциональный партнер. Думаю, его ждет большое будущее в этой профессии, если он ее выберет. Он никогда не смущался во время съемок и не стеснялся окружающих. Просто делал то, что нужно".


Режиссер картины — сын Софи Лорен — Эдоардо Понти. Это уже третий проект, который они делают вместе.

"Я обожаю сниматься у своего сына, потому что мы хорошо друг друга знаем. Мне нравится, как он работает со мной на съемочной площадке", — поделилась актриса.

Он рассказала, что во время съемок сцены, когда ее героиня во время непогоды впадает в транс, вспоминая об ужасах прошлого, сын "не разрешал ей моргать, а под дождем это было очень сложно". Но в итоге сцена получилась очень сильной: "Я бы стала с ним работать, даже если бы это был не мой сын".

Рассказывая о наиболее эмоциональных эпизодах фильма, она пояснила: "Нужно очень хорошо чувствовать момент и понимать, что с тобой происходит. И когда этот момент наступает, просто делать. И не думать больше ни о чем другом".


Актриса уверена, что лента не будет ее последней.

"Я очень люблю кино. Знаю, что сложно отыскать подходящие истории, но бывает, что ты влюбляешься как раз в те, в которые нужно. Я никогда не перестану сниматься", — заверила Лорен.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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