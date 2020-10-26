"Союзмультфильм" определился с образом Зайца для новых серий "Ну, погоди!"

Лидия Мартынова

"Наши творческие специалисты довольно долго работали над новым воплощением героя, знакомого россиянам с детства. Художники создали более трех десятков вариантов, выбирая из которых, мы пытались найти баланс характерных для Зайца черт, а также в некоторой степени сохранить преемственность. Например, у нового Зайца тот же цвет глаз", — цитирует Осетинскую пресс-служба "Союзмультфильма".Глава студии Борис Машковцев отметил, что образ нового Зайца получился "в целом весьма мягким". "Если взглянуть на Волка, то можно увидеть, что он состоит из острых ломаных линий. Заяц гораздо более мягкий и округлый, что указывает на особенности характера персонажа. При этом, Заяц сохранил находчивость и некоторую хитринку", — сказал Машковцев.Заяц обзавелся современной одеждой, плюс, теперь он носит "умные" часы. Новый мультсериал "Ну, погоди!" будет состоять из более чем пятидесяти серий, которые будут выполнены в 3D. Первый эпизод перезапущенного классического мультика от "Союзмультфильма" появится уже грядущей зимой. Нового Зайца озвучил Дмитрий Хрусталев, а озвучку Волка взял на себя Гарик Харламов.