Солнце и Меркурий: чего стоит опасаться Знакам Зодиака с 26 октября 2020 года

Вадим Карасев

В конце октября Солнце и Меркурий встанут в одну линию, и это соединение повлияет на всех без исключения. Астрологи предупреждают о том, что день не будет легким, и дают советы представителям Зодиакальных созвездий.

Аспект Солнца и Меркурия доставит некоторые трудности: влияние этого соединения затронет сферы общения, финансов, настроения. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прислушаться к советам астрологов, чтобы максимально обезопасить себя и не стать заложниками непредвиденных ситуаций. В следующие несколько дней стоит отказаться от принятия поспешных решений, а также опасаться всего, что связано с потоками информации. На каждого это соединение будет влиять по-разному, а значит, рекомендации астрологов будут уместными для тех, кто привык держать ситуацию под контролем и не любит проигрывать.

Овен

Овнам стоит остерегаться своих эмоций, которые могут стать причиной разногласий и конфликтов. Влияние аспекта затронет сферу общения, где нужно быть внимательными, чтобы не давать напрасных обещаний, а также не разжигать скандалов.

Телец

Тельцам астрологи рекомендуют приостановить финансовые операции и отказаться от крупных покупок, если время терпит. В конце октября есть вероятность ошибиться, доверив свои сбережения мошенникам.

Близнецы

Близнецам не стоит оставлять без внимания сферу общения, особенно делового. Невнимательность к своим словам может в будущем сыграть злую шутку, а забывчивость — привести к конфликтам.

Рак

Раки должны проявить терпение в сфере получения новых знаний и не пренебрегать осторожностью во время сдачи экзаменов. Информация будет поступать в больших количествах, но часть ее окажется ложной, и Ракам предстоит понять, что именно может навредить.

Лев

У Львов на первом месте должна стоять личная безопасность. Пренебрежение может стоить здоровья, а халатное отношение к предупреждающим знакам повлечет за собой неприятности в сфере делового общения.

Дева

Девам астрологи рекомендуют отказаться от планирования поездок. Есть риск забыть важные документы, опоздать на рейс или попасть в круговорот нежелательных событий под конец октября.

Весы

Весам стоит отказаться от потакания вредным привычкам. Внимание стоит уделить и состоянию здоровья: влияние аспекта не лучшим образом отражается на самочувствии, поэтому возможны обострения хронических болезней, а также простуды и иные неприятности со здоровьем.

Скорпион

Скорпионам из-за аспекта Меркурия и Солнца может поступать ложная информация. Если верить всему, то можно стать заложниками дурного настроения, что спровоцирует упадок сил с длительным восстановительным периодом.

Стрелец

Стрельцы могут оказаться во власти эмоций, которые будут подталкивать к неуместным тратам. В ближайшие дни опасно подписывать деловые соглашения, не проверив информацию, а также доверять свои финансы непроверенным людям.

Козерог

Козерогам астрологи рекомендуют не упрямиться и отказываться от планирования, если дела идут из рук вон плохо. Интуитивно представители Знака смогут понять, стоит ли продолжать движение по намеченному вектору, или же нужно сменить курс для того, чтобы не потерять наработки.

Водолей

Водолеи будут находиться среди людей, чьи советы могут оказаться опасными. Есть риск попасть под влияние манипуляторов, поэтому так важно держать в тайне свои планы и надеяться только на себя и свою интуицию.

Рыбы

Рыбам не стоит верить на слово всем, кто приносит новости. Обилие информации может не только испугать, но и вывести из равновесия, поэтому пока что общение лучше свести к минимуму.