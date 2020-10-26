Стартует голосование за представителей игорного бизнеса Login Casino Awards 2020
Сегодня, 21:00 Алексей Вольцев
27 октября стартует онлайн-голосование за звание лучших представителей гемблинг-сообщества в рамках 4-й ежегодной премии Login Casino Awards 2020.
Присоединяйтесь к онлайн-голосованию за своих фаворитов, которое будет открыто с 27 октября в 12:00 (МСК) и продлится до 7 декабря на странице мероприятия.
Открытыми процесс голосования и его результаты будут только до 23 ноября. Каждый сможет следить за тем, кто из участников лидирует, и активно мотивировать свою аудиторию голосовать. Уже с 24 ноября начинается период закрытого голосования, а оглашение лучших из лучших состоится в онлайн-формате 16 декабря на сайте премии.
Четвертый год подряд деловое издание об игорном бизнесе Login Casino отбирает лучших представителей игорного бизнеса и смежных отраслей. Ежегодно премия добавляет сильных участников и актуальные номинации, с которыми можно ознакомиться ниже:
1. Betting
По результатам голосования будут определены:
• «Лучшая букмекерская компания 2020»;
• «Лучший букмекерский продукт».
2. Gambling
Категория представлена номинациями:
• «Лучший разработчик года 2020»;
• «Лучший дизайн слота»;
• «Дебютант года»;
• «Лучший провайдер лайв-игр»;
• «Лучший юрист в сфере азартных игр».
3. Events
Текущий год сопровождался и до сих пор сопровождается карантинными мерами, из-за чего все ивенты перешли в онлайн-формат. Поэтому категория представлена номинациями:
• «Лучший вебинар 2020»;
• «Лучший спикер 2020 года».
4. Affiliate
2020 год также доказал важность внедрить новые номинации в направлении трудоустройства и отношений в коллективе при удаленном формате. Категория обновилась и имеет уже три номинации:
• «Гуру маркетинга»;
• «Лучшая платёжная система»;
• «Работодатель года».
5. Esports
Всё так же киберспорт не теряет свою значимость в гемблинге, поэтому категория представлена номинацией:
• «Вклад в развитие индустрии».
6. Poker
Аналогично можно сказать и об онлайн-покере, который, по данным ведущих мировых СМИ, стал более клиентоориентированным, что означает инновационный подход как в оформлении, создании покер-румов, так и в вопросах взаимодействия с клиентами. Категория представлена номинацией:
• «Лучший покер-рум для новичков 2020».
Проголосовать в рамках одной номинации можно лишь за одного участника. Ежегодно порядка 5 тысяч человек активно голосуют за своих кандидатов.
Внесите и свой вклад в развитие игорной индустрии, приняв участие в онлайн-голосовании с 27 октября и, главное, в оглашении лучших участников гемблинг-сообщества – 16 декабря онлайн на сайте мероприятия.
По материалам: gogetnews.info