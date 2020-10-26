Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Стартует голосование за представителей игорного бизнеса Login Casino Awards 2020

Стартует голосование за представителей игорного бизнеса Login Casino Awards 2020

Стартует голосование за представителей игорного бизнеса Login Casino Awards 2020
27 октября стартует онлайн-голосование за звание лучших представителей гемблинг-сообщества в рамках 4-й ежегодной премии Login Casino Awards 2020.

Присоединяйтесь к онлайн-голосованию за своих фаворитов, которое будет открыто с 27 октября в 12:00 (МСК) и продлится до 7 декабря на странице мероприятия.

Открытыми процесс голосования и его результаты будут только до 23 ноября. Каждый сможет следить за тем, кто из участников лидирует, и активно мотивировать свою аудиторию голосовать. Уже с 24 ноября начинается период закрытого голосования, а оглашение лучших из лучших состоится в онлайн-формате 16 декабря на сайте премии.
Четвертый год подряд деловое издание об игорном бизнесе Login Casino отбирает лучших представителей игорного бизнеса и смежных отраслей. Ежегодно премия добавляет сильных участников и актуальные номинации, с которыми можно ознакомиться ниже:

1. Betting
По результатам голосования будут определены:
• «Лучшая букмекерская компания 2020»;
• «Лучший букмекерский продукт».

2. Gambling
Категория представлена номинациями:
• «Лучший разработчик года 2020»;
• «Лучший дизайн слота»;
• «Дебютант года»;
• «Лучший провайдер лайв-игр»;
• «Лучший юрист в сфере азартных игр».

3. Events
Текущий год сопровождался и до сих пор сопровождается карантинными мерами, из-за чего все ивенты перешли в онлайн-формат. Поэтому категория представлена номинациями:
• «Лучший вебинар 2020»;
• «Лучший спикер 2020 года».

4. Affiliate
2020 год также доказал важность внедрить новые номинации в направлении трудоустройства и отношений в коллективе при удаленном формате. Категория обновилась и имеет уже три номинации:
• «Гуру маркетинга»;
• «Лучшая платёжная система»;
• «Работодатель года».

5. Esports

Всё так же киберспорт не теряет свою значимость в гемблинге, поэтому категория представлена номинацией:
• «Вклад в развитие индустрии».

6. Poker
Аналогично можно сказать и об онлайн-покере, который, по данным ведущих мировых СМИ, стал более клиентоориентированным, что означает инновационный подход как в оформлении, создании покер-румов, так и в вопросах взаимодействия с клиентами. Категория представлена номинацией:
• «Лучший покер-рум для новичков 2020».

Проголосовать в рамках одной номинации можно лишь за одного участника. Ежегодно порядка 5 тысяч человек активно голосуют за своих кандидатов.
Внесите и свой вклад в развитие игорной индустрии, приняв участие в онлайн-голосовании с 27 октября и, главное, в оглашении лучших участников гемблинг-сообщества – 16 декабря онлайн на сайте мероприятия.
# В мире
По материалам: gogetnews.info

Последние новости

Стартует голосование за представителей игорного бизнеса Login Casino Awards 2020
Стартует голосование за представителей игорного бизнеса Login Casino
В Китае научились определять локацию смартфона с точностью до метра
В Китае научились определять локацию смартфона с точностью до метра
Горящие туры на Мальдивы от компании Hot Tour
Горящие туры на Мальдивы от компании Hot Tour
C розовой ленточкой: бьюти-средства, участвующие в кампании по борьбе с раком груди
C розовой ленточкой: бьюти-средства, участвующие в кампании по борьбе
МИД оценил тезис Госдепа о снижении порога применения ядерного оружия
МИД оценил тезис Госдепа о снижении порога применения ядерного оружия
Два журналиста радио Sputnik стали лауреатами конкурса "Патриот России"
Два журналиста радио Sputnik стали лауреатами конкурса "Патриот
В США разработали защиту от "Посейдона"
В США разработали защиту от "Посейдона"
Нателла Крапивина об отношениях со Светланой Лободой и своей пансексуальности: "Мы могли разойтись, но Света оказалась умнее"
Нателла Крапивина об отношениях со Светланой Лободой и своей
Политолог о выборах на Украине: было ощущение, что Зеленский растерян
Политолог о выборах на Украине: было ощущение, что Зеленский растерян
«Грузинская мечта» заявила, что против нее используют «дипфейки»
«Грузинская мечта» заявила, что против нее используют «дипфейки»
В Центре Чумакова испытания вакцины от Covid-19 проходят без осложнений
В Центре Чумакова испытания вакцины от Covid-19 проходят без
Том Холланд объявил о начале съемок "Человека-паука 3"
Том Холланд объявил о начале съемок "Человека-паука 3"

Топ на сегодня

Скупка forever: О «темной стороне» выборов в Киеве
Скупка forever: О «темной стороне» выборов в Киеве
Чуть раньше времени: четыре недооцененных стрелковых системы 20 века
Чуть раньше времени: четыре недооцененных стрелковых системы 20 века
Победителем XV Римского кинофестиваля стал фильм Франсуа Озона "Лето-85"
Победителем XV Римского кинофестиваля стал фильм Франсуа Озона
В Брюсселе вводят комендантский час
В Брюсселе вводят комендантский час
Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали
Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали

Еще по теме

Дагестан вошел в тройку лучших регионов России для гастрономического туризма
MTV ЕМА 2016: "Ленинград", Баста, Елка и другие номинанты от России
Сергей Шнуров будет биться с Бейонсе и Бибером за премию MTV
Стартовало голосование болельщиков за участников Матча звезд КХЛ