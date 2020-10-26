Таро-прогноз на ноябрь 2020 года

Вадим Карасев

Новый месяц несет новые заботы и победы. Расклад карт Таро на ноябрь поможет Знакам зодиака приоткрыть завесу тайны, заранее подготовиться к событиям или изменить ход так, как велит сердце.

Каждый расклад, выполненный с помощью старших Арканов, дает возможность представителям Зодиакальных созвездий заранее позаботиться о том, чтобы избежать промахов и составить план действий, приводящий к успеху кратчайшим путем. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют настроиться на созидательное мышление, чтобы последний месяц осени принес много радости и стал временем долгожданных побед.

Овен





В начале месяца по карте «Колесница» Овнам предстоит совершить рывок, который поможет им достичь желаемого. По этому Аркану нельзя медлить, иначе перспективные возможности могут перехватить конкуренты.

«Маг» в раскладе на середину ноября указывает Овнам на возможность занять руководящую должность, научиться управлять коллективом и вести за собой окружение. Аркан говорит о находчивости и оптимизме, благодаря которым получится добиться хороших показателей.

«Император» выпадает на конец ноября, и по этой карте Овнам нужно обратиться к лучшим чертам характера, мудро решать поступающие вопросы и не ставить себя выше окружения. Такая тактика принесет положительные результаты.

Телец





Аркан «Луна» открывает месяц. Совет карты — престать бояться неизведанного и верить каждому слову. Научившись распознавать ложь, Тельцы смогут избавиться от множества проблем.

Карта «Иерофант» говорит о мудрости, которая поможет Тельцам справиться с трудными задачами и спланировать дела таким образом, чтобы успеть все, а также достичь благополучия за счет умения обходить сомнительные ситуации стороной.

По карте «Влюбленные» Тельцам в конце ноября предстоит сделать серьезный выбор, отменить который не получится. Аркан сулит успехи, но не без небольших потерь. Иногда нужно уметь жертвовать малым, чтоб получить большее.

Близнецы





Близнецам в начале месяца по карте «Колесница» удастся прийти к цели, если не медлить. Необходимые навыки и умения помогут справиться с любыми задачами, поэтому откладывать в дальний ящик важные дела нельзя, как и полагаться на волю случая.

«Повешенный» в раскладе — карта вынужденной изоляции. По ней Близнецы смогут устроить себе перерыв, чтобы свериться с планами, найти ответы на насущные вопросы, а также восстановить энергию для дальнейших побед.

По карте «Башня» Близнецам предстоит избавиться от иллюзий, которые мешают оценить реальную обстановку. Уйти и спрятаться от решения важных вопросов не получится, а значит, нужно приниматься за работу и не бояться сделать шаг вперед.

Рак





По карте «Колесница» Раки смогут преодолеть все преграды на пути к счастью. Все, что нужно для этого, у них есть. Остается лишь поверить в себя и подкрепить уверенность талисманом, который поможет избежать неприятностей на пути к цели.

«Колесо фортуны» в раскладе — карта случайности. По ней Ракам важно сначала понять, почему те или иные события происходят, и лишь затем браться за дела. Такая тактика убережет от поспешных решений и дальнейшей работы над ошибками.

Аркан «Дьявол» призывает Раков не терять бдительности. Первые успехи могут окрылить и заставить позабыть о безопасности, но именно в этот период нельзя расслабляться, иначе потакание сиюминутным прихотям обернется трагедией и отдалит от цели.

Лев





Аркан «Император» сулит Львам продуктивное начало ноября. По этой карте созидательность и мудрость позволят найти свою нишу и развиваться в ней, даже если у конкурентов не все идет так гладко.

Карта «Колесо фортуны» говорит о новом жизненном этапе и переменах, которые ворвутся в жизнь в середине ноября. Для Львов этот позитивный Аркан означает прорыв в делах, начало чего-то нового и интересного, что как нельзя кстати для их пытливых умов.

«Сила» в раскладе говорит о том, что преград на пути не будет, а если и возникнут сложности, то Львы без труда с ними справятся. Оптимизм, воля к победе и честность станут залогом привлечения в жизнь нужных перемен.

Дева





По карте «Умеренность» Девам не стоит начинать ноябрь активно. Согласно Аркану будет время на завершение текущих дел, составление планов и постепенное начало новой работы. Размеренность и умение вовремя сдерживаться уберегут от ошибок.

Карта «Солнце» говорит о прекрасной середине месяца, когда Девы смогут воплотить смелые задумки, исполнить заветное желание и благополучно преодолеть спорные моменты как в работе, так и в личной жизни.

Аркан «Луна» говорит об интригах и возможном предательстве. Появление этой карты в раскладе указывает на необходимость быть осторожными и бдительными, не доверять незнакомцам и не делиться своими планами с окружающими людьми.

Весы





Карта «Звезда» сулит Весам отличное начало месяца, когда до заветной цели остается совсем немного. Придерживаясь изначального плана и не сворачивая с пути, Весы смогут получить результаты и отметить первую победу нового месяца.

Аркан «Умеренность» сулит Весам размеренную середину ноября, когда спешка лишь навредит делам. Карта говорит об окончательном разрешении проблем, поэтому переживать из-за того, что дела идут не так быстро, не стоит.

«Суд» в раскладе — карта успешной борьбы. По ней проблемы остаются за спиной, и Весам для лучшего результата стоит положиться на доводы разума. Некоторая отрешенность позволит с легкостью справиться со всем, что мешает на пути к счастью.

Скорпион





Аркан «Колесо фортуны» сулит Скорпионам насыщенное начало месяца. По этой карте происходят неожиданные изменения в лучшую сторону. Если Скорпионы справятся с новым грузом ответственности, в дальнейшем их ждет успех.

«Суд» в раскладе — карта, указывающая на очередной жизненный этап и необходимость отказаться от устаревших целей. Скорпионам предстоит закрыть дверь в прошлое, чтобы оно не мешало покорять новые вершины.

По карте «Солнце» Скорпионов ждет позитивное завершение месяца. Аркан говорит о достижении цели, исполнении мечты и радостных событиях, которые наполнят жизнь смыслом и яркими красками.

Стрелец





Аркан «Правосудие» символизирует ответственность за слова и поступки. Стрельцам стоит внимательно отнестись к выполнению обещаний и не пытаться переложить ответственность на других людей, чтобы начало ноября не было омрачено работой над ошибками и промахами.

«Дьявол» в раскладе — карта, предупреждающая Стрельцов о возможных неприятностях. По ней важно сохранять бдительность и осторожность, чтобы не поддаться на провокации или не оказаться одураченными собственным подсознанием.

Аркан «Умеренность» символизирует стабильность и требует терпения. Стрельцам откроются заманчивые перспективы, но торопить события не стоит. Спешка приведет к разочарованиям и может стать причиной невезения.

Козерог





«Отшельник» в раскладе на начало ноября — карта, призывающая Козерогов начать месяц с размышлений, восстановления энергетического баланса и работы над ошибками, если это необходимо. Такой старт обеспечит дальнейшие успехи.

В середине месяца, судя по карте «Императрица», Козерогов ожидает успех. События по этому Аркану развиваются неспешно, однако движутся в заданном направлении и при отсутствии отклонений от курса неизменно приводят к победе.

Аркан «Башня» призывает отказаться от ложных целей, чтобы освободить время для новых свершений. Пересмотр планов поможет найти допущенные ошибки и оставить бесперспективные дела.

Водолей





В начале месяца Водолеи столкнутся с невозможностью продвижения вперед. Аркан «Повешенный» указывает на то, что какое-то из дел потребует пересмотра или даже прекращения. Для того чтобы оценить обстановку, Водолеи смогут взять паузу и разрешить возникшую проблему.

«Иерофант» в раскладе — Аркан, отвечающий за мудрость и умение вовремя отказаться от дополнительных дел. Важно направить силы на завершение того, что на данном этапе является ключевой задачей.

По карте «Отшельник» Водолеи в конце месяца смогут взять перерыв, чтобы оценить происходящее, завершить дела и составить план работы на дальнейшее. Карта не сулит неприятностей, если внимательно отнестись и к тому, чтобы вовремя восполнять запас энергии.

Рыбы





Аркан «Влюбленные» сулит Рыбам в начале месяца не только радость, но и ответственность. Им придется сделать выбор, который определит дальнейший путь и судьбу. Рыбам потребуется сила воли для принятия окончательного решения.

«Колесница» в раскладе — карта, призывающая к активности. Она говорит о готовности совершить решающий рывок и подняться на еще одну ступень к счастью. Рыбам нужно лишь идти вперед и не бояться ответственности.

Аркан «Звезда» сулит Рыбам отличное завершение месяца. По нему нужно следовать намеченным путем и не забывать о знаках свыше. Они помогут преодолеть трудности и уберегут от ошибок.