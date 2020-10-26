Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по культуре

Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по культуре

Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по культуре
Президент России Владимир Путин предложил испанскому оперному певцу и дирижеру Пласидо Доминго стать почетным гостем на заседании Совета по культуре и искусству, а не членом Совета, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

Ранее Доминго заявил, что Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству, очередное заседание которого пройдет 27 октября в режиме видеоконференции.

"В данном случае Пласидо Доминго давал концерты в Большом театре, находился в России, поэтому получил специальное приглашение от руководителя страны. Владимир Владимирович возглавляет совет, и он имеет право пригласить в качестве гостя того, кого он сочтет нужным. В данном случае Доминго уехал, поэтому он принять участие не сможет. Но поблагодарил, и, может быть, на какое-нибудь другое заседание удастся ему попасть. Президент не пригласил его в качестве члена совета, он пригласил его в качестве почетного гостя на конкретное заседание. Таким правом, безусловно, президент, как председатель совета, обладает", - заявил Толстой.


Совет при президенте РФ по культуре и искусству является консультативным органом, созданным для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры, представителями творческой интеллигенции, выработки предложений по актуальным вопросам. Среди членов совета - пианист Денис Мацуев, гендиректор Цирка на проспекте Вернадского Эдуард Запашный, кинорежиссер Карен Шахназаров, музыкант Юрий Башмет и ряд других деятелей искусства.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

Последние новости

Солнце и Меркурий: чего стоит опасаться Знакам Зодиака с 26 октября 2020 года
Солнце и Меркурий: чего стоит опасаться Знакам Зодиака с 26 октября
Полина Гагарина рассказала о трудностях в воспитании детей: "Испытываю чувство вины"
Полина Гагарина рассказала о трудностях в воспитании детей:
Экс-адвокат Ефремова назвал актёра "жалким человеком"
Экс-адвокат Ефремова назвал актёра "жалким человеком"
Ученые из России и Британии рассчитали максимально возможную скорость звука
Ученые из России и Британии рассчитали максимально возможную скорость
Почти 29 тысяч школьников подали заявки на участие в олимпиаде Кружкового движения НТИ.Junior
Почти 29 тысяч школьников подали заявки на участие в олимпиаде
Как бороться с травлей в школе
Как бороться с травлей в школе
Рособрнадзор разъяснил порядок перевода школ на дистанционное обучение
Рособрнадзор разъяснил порядок перевода школ на дистанционное обучение
Чехам предлагают турпоездки в Россию за вакциной от коронавируса
Чехам предлагают турпоездки в Россию за вакциной от коронавируса
Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по культуре
Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по
По температуре воды в Атлантике можно за полтора года предсказать засуху в Амазонии
По температуре воды в Атлантике можно за полтора года предсказать
Боливия хочет стать основным поставщиком продуктов питания в Россию
Боливия хочет стать основным поставщиком продуктов питания в Россию
Путин призвал к поиску схем поддержания стабильности "в мире без ДРСМД"
Путин призвал к поиску схем поддержания стабильности "в мире без

Топ на сегодня

Иран провел учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах
Иран провел учения в приграничных с Арменией и Азербайджаном районах
Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим другую щеку
Турция атакует «расистов-неудачников» в Европе: Мы не подставим
Скупка forever: О «темной стороне» выборов в Киеве
Скупка forever: О «темной стороне» выборов в Киеве
Чуть раньше времени: четыре недооцененных стрелковых системы 20 века
Чуть раньше времени: четыре недооцененных стрелковых системы 20 века
«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили евродепутатов
«To jest Białoruś!»: в Польше на митинге полицейские избили

Еще по теме

Президент РФ предложил написать новый закон о культуре
Путин экстренно покинул заседание Совета по культуре и искусству: озвучена причина
После Дня чекиста не все собрались: Путин пожурил отсутствующих на Совете по культуре
Президент России предложил деятелям культуры заняться подготовкой закона о культуре