Толстой пояснил, что Путин позвал Доминго стать гостем Совета по культуре

Анастасия Иванова

Президент России Владимир Путин предложил испанскому оперному певцу и дирижеру Пласидо Доминго стать почетным гостем на заседании Совета по культуре и искусству, а не членом Совета, сообщил РИА Новости советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

Ранее Доминго заявил, что Путин предложил ему вступить в Совет по культуре и искусству, очередное заседание которого пройдет 27 октября в режиме видеоконференции.

"В данном случае Пласидо Доминго давал концерты в Большом театре, находился в России, поэтому получил специальное приглашение от руководителя страны. Владимир Владимирович возглавляет совет, и он имеет право пригласить в качестве гостя того, кого он сочтет нужным. В данном случае Доминго уехал, поэтому он принять участие не сможет. Но поблагодарил, и, может быть, на какое-нибудь другое заседание удастся ему попасть. Президент не пригласил его в качестве члена совета, он пригласил его в качестве почетного гостя на конкретное заседание. Таким правом, безусловно, президент, как председатель совета, обладает", - заявил Толстой.

Совет при президенте РФ по культуре и искусству является консультативным органом, созданным для информирования главы государства о положении дел в сфере культуры и искусства, обеспечения его взаимодействия с творческими объединениями, организациями культуры, представителями творческой интеллигенции, выработки предложений по актуальным вопросам. Среди членов совета - пианист Денис Мацуев, гендиректор Цирка на проспекте Вернадского Эдуард Запашный, кинорежиссер Карен Шахназаров, музыкант Юрий Башмет и ряд других деятелей искусства.