Том Холланд объявил о начале съемок "Человека-паука 3"

Лидия Мартынова

. Английский актер Том Холланд, известный по роли Питера Паркера в двух блокбастерах Marvel о Человеке-пауке, объявил в сторис инстаграма о начале съемок третьей части фильма.

Актер записал видео как только вышел из самолета.

"Итак, мы только что приземлились в Атланте. Пришло время для "Человека-паука 3". Поехали!" – говорит Холланд.

Ранее работа над фильмом был отложена из-за пандемии коронавируса. Поэтому сейчас многих поклонников Marvel обрадовала новость о том, что Том Холланд снова наденет знаменитый костюм Человека-паука и сразится со злодеями. "Давайте! Только вперед", – написал hogwarts_assemble77. "То, что он так счастлив приступить к съемкам "Человека-паука 3", меня очень подбадривает", – прокомментировал _.ldc.mxlti._ .

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В июне издание Variety со ссылкой на заявление компании Sony Pictures сообщило, что премьера ленты состоится 17 декабря 2021 года.