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ТОП - 50 лучших бразильских сериалов о страсти и любви

Сегодня сложно встретить женщину, которая ни разу несмотрела бразильских сериалов. Еще 5-6 лет назад их постоянно показывали потелевизору, и за развитием события на экране следила практически вся страна.Бразильцы умеют снимать качественное кино о любви и не только – в некоторыхместах сюжет закручивают так, что позавидуют сценаристы даже самых крутыхтриллеров. Предлагаем тебе список лучших бразильских сериалов – вряд ли можнонайти более подходящее кино для того, чтобы понять, что же такое настоящаялюбовь и страсть.Лучшие бразильские сериалыСпаси меня, Святой Георгий (2012-2013).
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По материалам: intrigue

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