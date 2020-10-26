ТОП - 50 лучших бразильских сериалов о страсти и любви

Влада Некрасова

Сегодня сложно встретить женщину, которая ни разу несмотрела бразильских сериалов. Еще 5-6 лет назад их постоянно показывали потелевизору, и за развитием события на экране следила практически вся страна.Бразильцы умеют снимать качественное кино о любви и не только – в некоторыхместах сюжет закручивают так, что позавидуют сценаристы даже самых крутыхтриллеров. Предлагаем тебе список лучших бразильских сериалов – вряд ли можнонайти более подходящее кино для того, чтобы понять, что же такое настоящаялюбовь и страсть.Лучшие бразильские сериалыСпаси меня, Святой Георгий (2012-2013).