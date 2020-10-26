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Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда

Трубоукладчик "Северного потока — 2" вышел из порта Калининграда
Трубоукладчик "Академик Черский" после нескольких недель стоянки около Калининграда вышел из порта и направился на северо-запад, следует из данных мониторинговых порталов Marine Traffic и Vesselfinder.

В воскресенье вечером судно начало движение в направлении датского острова Борнхольм, около которого находится недостроенный участок газопровода "Северный поток — 2". При этом пункт назначения трубоукладчика не указан. По данным Vesselfinder, его текущий статус — "выполнение работ".

# Экономика
По материалам: ria.ru

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