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У Зеленского рассказали, кто виноват в привлечении к "президентскому" опросу детей

У Зеленского рассказали, кто виноват в привлечении к "президентскому" опросу детей

Валерий ЛОБОВКО, «ФАКТЫ»

В отличие от спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова, который отказался участвовать в инициированном президентом Зеленским опросе 25 октября 2020 года, многие украинцы с радостью отвечали на вопросы и даже становились волонтерами.


Иногда в их числе оказывалась даже несовершеннолетние дети. Так, в Хмельницкой области опрос Зеленского проводила 11-летняя девочка, что не могло не вызвать удивление и даже возмущение у многих избирателей.

В ответ на обращения граждан координатор Всеукраинского опроса, инициированного президентом Владимиром Зеленским, Артем Гагарин пояснил, почему могла сложиться такая ситуация.

На своей странице в Facebook Гагарин отметил, что виноваты в такой ситуации безответственные родители.

«Были зафиксированы единичные ситуации, когда родители, которые должны были работать в качестве интервьюеров, оставили на участках детей вместо себя для участия в опросе. Знаю один такой подтверждённый случай, и несколько не подтвержденных, информация сейчас проверяется», — написал он.

Гагарин добавил, что подобные действия родителей опасны для детей, а первым за это светят админпротоколы.

Напомним, что 12 октября Зеленский заявил, что в день проведения местных выборов 25 октября перед украинцами поставят пять общественно важных вопросов. Это общенациональный опрос, в отличие от референдума, не будет иметь прямых юридических последствий, отметили в Офисе президента. В свою очередь, в пресс-службе партии «Слуга народа» заявили, что финансировала проведение опроса эта политическая сила.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что по результатам обработки первых результатов экзит-полов, которые проводились среди участников опроса от президента Владимира Зеленского, сокращение количества парламентариев до 300 поддержали 95% голосовавших (4% были против), пожизненное заключение за коррупционные действия поддержали 81% голосовавших (16% были против), легализацию канабиса в медицинских целях — 70% (24% с этим не согласились), право Украины на применение Будапештского меморандума — 78% (10% были против). И, наконец, наименьшее количество участников опроса поддержали создание СЭЗ на Донбассе — 45% (33% с этим не согласились).

Фото: news.24tv.ua

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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