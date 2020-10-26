Угрожавших экипажу танкера в Ла-Манше задержали

Влада Некрасова

Экипаж танкера Nave Andromeda в Ла-Манше, которому угрожали безбилетные пассажиры из Нигерии, не пострадал, семеро подозреваемых задержаны, сообщило в воскресенье вечером минобороны Великобритании.

Ранее полиция графства Хэмпшир сообщала РИА Новости, что безбилетные пассажиры на нефтяном танкере Nave Andromeda словесно угрожали экипажу, после чего команда подала сигнал бедствия на берег и бросила якорь у острова Уайт. К урегулированию инцидента были привлечены британские военные.

"Вооруженные силы установили контроль над судном и семь человек были задержаны. Полицейское расследование будет продолжено. Первоначальные данные подтверждают, что экипаж в целости и сохранности", - говорится в заявлении ведомства, опубликованном в Twitter.