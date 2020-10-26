В 2021 году в Саратовской области построят девять детских садов

Анастасия Иванова

В Саратовской области продолжается строительство дошкольных образовательных организаций, сообщает ТАСС.

«В 2020 году будет построено семь детских садов – в Энгельсе и Саратове. В 2021 году мы планируем возвести уже девять детсадов», – заявила и.о. министра образования региона Елена Нерозя.

Она уточнила, что пять объектов появятся в крупнейшем городе региона Саратове, а также по одному объекту в городе Балашове, в Саратовском, Энгельсском и Александрово-Гайском районах.

«Благодаря новым объектам мы планируем создать 1400 новых мест в детских садах. Строительство будет вестись в рамках национального проекта «Демография», – сообщила Елена Нерозя.

Нацпроект «Демография» начал реализовываться в 2019 году. Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта, – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, мотивации на отказ от вредных привычек, а также на регулярные занятия спортом.