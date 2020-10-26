Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » В 2021 году в Саратовской области построят девять детских садов

В 2021 году в Саратовской области построят девять детских садов

В 2021 году в Саратовской области построят девять детских садов

В Саратовской области продолжается строительство дошкольных образовательных организаций, сообщает ТАСС.

«В 2020 году будет построено семь детских садов – в Энгельсе и Саратове. В 2021 году мы планируем возвести уже девять детсадов», – заявила и.о. министра образования региона Елена Нерозя.

Она уточнила, что пять объектов появятся в крупнейшем городе региона Саратове, а также по одному объекту в городе Балашове, в Саратовском, Энгельсском и Александрово-Гайском районах.

«Благодаря новым объектам мы планируем создать 1400 новых мест в детских садах. Строительство будет вестись в рамках национального проекта «Демография», – сообщила Елена Нерозя.

Нацпроект «Демография» начал реализовываться в 2019 году. Среди ключевых целей, которые должны быть выполнены в рамках национального проекта, – увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни; снижение смертности населения старше трудоспособного возраста; увеличение рождаемости; формирование в обществе культуры здорового образа жизни, мотивации на отказ от вредных привычек, а также на регулярные занятия спортом.

# Общество
По материалам: edu.ru

Последние новости

«Грузинская мечта» заявила, что против нее используют «дипфейки»
«Грузинская мечта» заявила, что против нее используют «дипфейки»
В Центре Чумакова испытания вакцины от Covid-19 проходят без осложнений
В Центре Чумакова испытания вакцины от Covid-19 проходят без
Том Холланд объявил о начале съемок "Человека-паука 3"
Том Холланд объявил о начале съемок "Человека-паука 3"
В Южно-Сахалинске завершился конкурс образовательной робототехники
В Южно-Сахалинске завершился конкурс образовательной робототехники
Мультипликации посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая перемена»
Мультипликации посвящена новая тематическая неделя конкурса «Большая
В 2021 году в Саратовской области построят девять детских садов
В 2021 году в Саратовской области построят девять детских садов
Официальный курс евро на вторник вырос на три копейки
Официальный курс евро на вторник вырос на три копейки
Даже незначительная примесь эстрогена в воде ведет к снижению числа самцов у рыб
Даже незначительная примесь эстрогена в воде ведет к снижению числа
Объявил голодовку. Экс-глава Киргизии Атамбаев недоволен переводом в СИЗО
Объявил голодовку. Экс-глава Киргизии Атамбаев недоволен переводом в
"Голосуют за Путина". На Украине произошел казус во время выборов
"Голосуют за Путина". На Украине произошел казус во время выборов
Солнце и Меркурий: чего стоит опасаться Знакам Зодиака с 26 октября 2020 года
Солнце и Меркурий: чего стоит опасаться Знакам Зодиака с 26 октября
Полина Гагарина рассказала о трудностях в воспитании детей: "Испытываю чувство вины"
Полина Гагарина рассказала о трудностях в воспитании детей:

Топ на сегодня

Скупка forever: О «темной стороне» выборов в Киеве
Скупка forever: О «темной стороне» выборов в Киеве
Чуть раньше времени: четыре недооцененных стрелковых системы 20 века
Чуть раньше времени: четыре недооцененных стрелковых системы 20 века
Победителем XV Римского кинофестиваля стал фильм Франсуа Озона "Лето-85"
Победителем XV Римского кинофестиваля стал фильм Франсуа Озона
"Встает и ложится с мыслями обо мне". Эрдоган вновь оскорбил Макрона
"Встает и ложится с мыслями обо мне". Эрдоган вновь оскорбил Макрона
В Брюсселе вводят комендантский час
В Брюсселе вводят комендантский час

Еще по теме

Строительство двух детских садов на 270 мест завершат в Магаданской области в 2021 году
В 2021 году в Хабаровском крае завершат строительство детских садов в шести поселениях
Власти Подмосковья рассказали о строительстве новых детских садов
В 2022 году в Крыму достроят более 20 детских садов