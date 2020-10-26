В Центре Чумакова испытания вакцины от Covid-19 проходят без осложнений
Клинические исследования цельновирионной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Центре имени Чумакова Российской академии наук, идут без осложнений. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил генеральный директор центра член корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.
Ишмухаметов подчеркнул, что «нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявлено».
ИА Newstes ранее сообщало, что клинические исследования цельновирионной инактивированной вакцины, разработанной Центром им. Чумакова, начались в Новосибирске 6 октября. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).