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В Центре Чумакова испытания вакцины от Covid-19 проходят без осложнений

В Центре Чумакова испытания вакцины от Covid-19 проходят без осложнений

Клинические исследования цельновирионной вакцины от коронавируса SARS-CoV-2, разработанной в Центре имени Чумакова Российской академии наук, идут без осложнений. Об этом сегодня, 26 октября, сообщил генеральный директор центра член корреспондент РАН Айдар Ишмухаметов.

«Клинические испытания мы начали проводить в сентябре этого года. Суммарно в первой и второй фазе участвуют 300 человек. Первая фаза испытания успешно завершена, и сейчас идет вторая фаза, в Кирове и Санкт-Петербурге. Наши добровольцы — это практически здоровые люди, не имеющие иммунитета к COVID-19», — отметил он в интервью порталу «Научная Россия».

Ишмухаметов подчеркнул, что «нежелательных явлений после вакцинации у добровольцев не выявлено».

«У пары человек была небольшая температура в первые сутки, которая потом прошла. В целом местные явления после вакцинации, как правило, уходят в течение одних-трех суток», — пояснил он.

ИА Newstes ранее сообщало, что клинические исследования цельновирионной инактивированной вакцины, разработанной Центром им. Чумакова, начались в Новосибирске 6 октября. В цельновирионных вакцинах используются либо искусственно ослабленные вирусы, не способные вызвать заболевание, либо уже убитые вирусы (инактивированные).

# Россия
По материалам: eadaily.com

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