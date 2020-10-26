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В детском технопарке «Кванториум» в Пскове стартовала тематическая бизнес-смена

В детском технопарке «Кванториум» в Пскове стартовала тематическая бизнес-смена

В Пскове в детском технопарке «Кванториум» Минпросвещения России стартовала тематическая бизнес-смена «Аврал», сообщает издание «Псковская лента новостей».

В ней принимает участие восемь команд.

Смена проходит в дистанционном формате и продлится до 30 октября. Мероприятие реализуется совместно с Центром инноваций социальной сферы Псковской области.

Участники смены будут работать над кейсом «Пространство». Перед ними ставится задача продумать бизнес-модель коворкинга – места, где могут собираться люди, чтобы поработать или провести встречу. Команды будут ограничены рядом условий: бюджет – 1 миллион рублей, самоокупаемость – через 2 года, пространство должно находиться на территории города.  Жюри будет оценивать реалистичность и обоснованность идеи, технические решения, дизайн, маркетинговую стратегию и ряд других параметров проекта.

Работа детского технопарка «Кванториум Псков» реализуется в рамках нацпроекта «Образование»

Детские технопарки «Кванториум» – площадки, где дети могут освоить перспективные инженерные направления, в том числе современные лазерные технологии, нейротехнологии, беспилотную авиацию, программирование, 3D-моделирование и другие.

Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений – от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов.

Национальный проект «Образование» был утвержден президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. Он призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение Российской Федерации в число десяти ведущих стран по качеству общего образования. Бюджет проекта – 784,5 миллиарда рублей. Реализация нацпроекта «Образование» охватит период с 2019 до 2024 года.

# Общество
По материалам: edu.ru

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