В Южно-Сахалинске завершился конкурс образовательной робототехники

Алексей Вольцев

В детском технопарке «Кванториум» на базе гимназии № 3 Южно-Сахалинска состоялся конкурс образовательной робототехники и конструирования среди преподавателей кружков, клубов, объединений образовательных организаций областного центра, сообщает интернет-портал «Сахалин. Инфо».

Заявки на участие в мероприятии подали 20 учреждений. Команды представили свои проекты и методические наработки по дополнительному образованию детей в сфере развития научно-технического творчества.

По итогам защиты проектов конкурсная комиссия выбрала восемь победителей среди команд дошкольных образовательных организаций (детские сады «Полянка», «Чебурашка», «Русалочка», «Звездочка», «Жемчужина», «Малыш», «Карусель», «Веснушка») и шесть – среди общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования (школы № 6, 7, 22, гимназия № 1, лицей № 2, Дворец детского и юношеского творчества).

Победители конкурса награждены дипломами и сертификатами на 200 тысяч рублей для приобретения технического оборудования в целях реализации программ дополнительного образования научно-технического направления.