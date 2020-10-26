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В Китае научились определять локацию смартфона с точностью до метра

В Китае научились определять локацию смартфона с точностью до метра

Китайский производитель смартфонов и носимой электроники Oppo создал алгоритм, с помощью которого местоположение девайса можно будет определить с точностью до метра, сообщает Gizmochina.

Компания Oppo смогла приспособить для сенсоров смартфонов технологию, которая использовалась в промышленных системах. Технология получила название RTK. Она позволит достичь точности до 1 метра при навигации по смартфону, что до сих пор могло осуществить лишь профессиональное оборудование.

Для алгоритма используются данные, которые поступают от GPS, мобильной сети и датчиков, размещенных в смартфоне. Кроме того, RTK может уменьшать помехи сигнала.

Первые телефоны с данной технологией китайская компания собирается представить уже в следующем году.

Ruposters писал, что 7 октября американский IT-гигант Apple подал заявку на регистрацию патента на устройство с гибким экраном, которое будет самостоятельно восстанавливаться от повреждений.

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По материалам: uposters.ru

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