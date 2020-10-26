В Молдавии требуют объявить посла Румынии персоной нон-грата

Алексей Вольцев

В Молдавии активисты политической партии «Наши» сегодня, 26 октября, провели пикет у посольства Румынии в Кишиневе. Они требуют объявить посла Даниела Ионицэ нежелательной персоной в республике, назвав свою акцию «Чемодан для Ионицэ». Поводом стало заявление дипломата, который приравнял румыно-фашистов, к героям.

«Мы считаем, что это недопустимо, что дипломатический работник в таком статусе не имеет права позволять подобные заявления. Мы считаем, что единственно правильным решением на подобные действия господина Ионицэ — это объявление его персоной нон-грата», — отметил лидер «Наших» Михаил Ахремцев.

Напомним, по словам представителя Бухареста, «румынские солдаты, павшие на этих землях (речь шла о Великой Отечественной войне), сражались за воссоединение страны, за справедливость и свободу, за этот кусок земли между Прутом и Днестром». Ионицэ также подчеркивал, что «Бессарабию, которая принадлежала Румынии в результате великого акта 1 декабря 1918 года, оторвали от страны в результате одиозного пакта Молотова — Риббентропа».

Пикетчики считают, что после сказанного Даниэлем Ионицей руководство Румынии, в частности МИД этого государства, должны принести извинения Республики Молдавия.

«Дипломат обязан взвешивать каждое слово и думать о том, какой термин он употребляет. Хотелось бы знать, являются ли высказывания Ионицэ продуманными, являются ли они выражением частного мнения, или это позиция официального Бухареста», — добавил активист Илья Киселев.

«Наши» объявили, что в случае, если не поступит никакой официальной реакции, то они проведут аналогичный пикет у здания Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, чтобы руководитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на ситуацию.

«Если и это не поможет, мы устроим серию пикетов вплоть до установления вахты у посольства Румынии в Молдавии и предложим послу прислушаться к мнению граждан республики и либо извиниться, либо покинуть пределы нашего государства», — заключил Михаил Ахремцев.

ИА Newstes сообщало, что Партия социалистов Молдавии одной из первых осудила позицию румынской дипломатии за попытку оправдать преступления румыно-фашизма «борьбой за воссоединение» нации.

«Партия социалистов последовательно выступает за дружественные отношения с соседней Румынией. Однако подобные выходки посла Румынии могут привести только к напряжению между нашими странами и падению авторитета Румынского государства и его дипломатов среди граждан Республики Молдавия», — заявили в ПСРМ.

В посольстве России также отреагировали, назвав прозвучавшее заявление откровенно циничным. При этом, говорится в сообщении, хорошо бы напомнить румынским партнёрам, что за победу над нацизмом в антигитлеровской коалиции «храбро сражались их предки-антифашисты». За румынского посла вступился кандидат в президенты от унионистского блока Unirea (сторонники присоединения РМ к Румынии) Дорин Киртоакэ. В понедельник экс-примар Кишинева в соцсетях написал, что слова дипломата «были абсолютно искренними и корректными». По его словам, румынские солдаты, оккупировавшие Бессарабию в ходе Великой Отечественной войны, погибли, защищая свою землю и «унирю».

«Территория Бессарабии была незаконно аннексирована у Румынии в результате подписания пакта Молотова — Риббентропа и оккупация этой территории в июне 1941 года являлась возвратом территории законному владельцу», — заявил Киртоакэ.