В Молдавии требуют объявить посла Румынии персоной нон-грата
В Молдавии активисты политической партии «Наши» сегодня, 26 октября, провели пикет у посольства Румынии в Кишиневе. Они требуют объявить посла Даниела Ионицэ нежелательной персоной в республике, назвав свою акцию «Чемодан для Ионицэ». Поводом стало заявление дипломата, который приравнял румыно-фашистов, к героям.
Напомним, по словам представителя Бухареста, «румынские солдаты, павшие на этих землях (речь шла о Великой Отечественной войне), сражались за воссоединение страны, за справедливость и свободу, за этот кусок земли между Прутом и Днестром». Ионицэ также подчеркивал, что «Бессарабию, которая принадлежала Румынии в результате великого акта 1 декабря 1918 года, оторвали от страны в результате одиозного пакта Молотова — Риббентропа».
Пикетчики считают, что после сказанного Даниэлем Ионицей руководство Румынии, в частности МИД этого государства, должны принести извинения Республики Молдавия.
«Наши» объявили, что в случае, если не поступит никакой официальной реакции, то они проведут аналогичный пикет у здания Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдавии, чтобы руководитель внешнеполитического ведомства обратил внимание на ситуацию.
ИА Newstes сообщало, что Партия социалистов Молдавии одной из первых осудила позицию румынской дипломатии за попытку оправдать преступления румыно-фашизма «борьбой за воссоединение» нации.
В посольстве России также отреагировали, назвав прозвучавшее заявление откровенно циничным. При этом, говорится в сообщении, хорошо бы напомнить румынским партнёрам, что за победу над нацизмом в антигитлеровской коалиции «храбро сражались их предки-антифашисты». За румынского посла вступился кандидат в президенты от унионистского блока Unirea (сторонники присоединения РМ к Румынии) Дорин Киртоакэ. В понедельник экс-примар Кишинева в соцсетях написал, что слова дипломата «были абсолютно искренними и корректными». По его словам, румынские солдаты, оккупировавшие Бессарабию в ходе Великой Отечественной войны, погибли, защищая свою землю и «унирю».