В продаже появились пакетные туры на Занзибар на прямом регулярном рейсе

Влада Некрасова

Туроператор «Библио-Глобус» формирует туры на Занзибар на единственном прямом регулярном рейсе. Сколько стоят авиабилеты и пакетные туры на старте полетной программы перевозчика и на высокий новогодний период, и насколько они дешевле туров со стыковочным перелетом?

Туроператор «Библио-Глобус» открыл продажу туров на Занзибар. В отличие от туроператорских компаний ANEX Tour, «Интурист», PEGAS Touristik и Coral Travel, туроператор «Библио-Глобус» сформировал занзибарский турпродукт на базе регулярных прямых рейсов авиакомпании Utair из Москвы.

Перевозчик будет летать на Занзибар с 27 ноября раз в 10 дней на Boeing 767. Время в пути – 9 часов 40 минут. Вылет из «Внуково» в 23.00 по московскому времени, прибытие на Занзибар – в 8.40 местного времени; обратный вылет стоит в расписании в 10.00, прибытие в Москву – в 19.20.

Последний вылет Utair на Занзибар в рамках зимней полетной программы запланирован на 12 марта 2021 года.

Utair стал единственной российской авиакомпанией, которая будет выполнять регулярные рейсы по Занзибар. Согласно информации перевозчика, в его флоте находится три лайнера Boeing 767-200. Максимальное количество кресел – 249.

СКОЛЬКО СТОЯТ БИЛЕТЫ

Стоимость билетов на первый рейс (вылет 27 ноября, возвращение 9 декабря) стартует от 49 342 р. на одного туда-обратно (без багажа); билет с багажом 20 кг. обойдется от 53 000 р. на одного пассажира.

Авиабилет на новогодние каникулы (вылет 29 декабря, возврат – 9 января) обойдется от 68 000 р. на одного (без багажа) и 74 869 р. – с багажом.

СКОЛЬКО СТОЯТ ПАКЕТНЫЕ ТУРЫ НА БАЗЕ ПЕРЕВОЗКИ UTAIR И СО СТЫКОВКОЙ В СТАМБУЛЕ

По данным системы бронирования «Библио-Глобус», стоимость туров на Занзибар (11 ночей) на старте полетной программы Utair начинается от 142 574 р. на двоих. В эту сумму входит проживание в отеле 2* на завтраках, авиаперелет, трансфер и страховка.

Отдых по системе «все включено» начинается от 232 632 р. на двоих (отель 3*). Пакетный тур на 21 ночь обойдется от 176 521 р. на двоих (2*,BB), на «все включено» – от 348 556 р. на двоих (3*).

Отдых на африканском острове в новогодний период (вылет 29 декабря, 10 ночей) обойдется от 178 158 р. на двоих (отель 2*, завтраки), по системе «все включено» – от 302 704 р. на двоих (отель 3*). Отдых All Inclusive на новогодние даты в отеле 4* начинается от 367 446 р. на двоих, в 5* – от 440 810 р. на двоих.

Наряду с перевозкой на рейсах Utair, туроператор «Библио-Глобус» предлагает туры на Занзибар на рейсах Turkish Airlines со стыковкой в Стамбуле, начиная со 2 декабря. Стоимость недельного отдыха в отеле 2* на завтраках стартует от 171 026 р. на двоих.

Для сравнения: тур на Занзибар с вылетом 30 декабря на 7 ночей с проживанием в 2* на завтраках на рейсе Turkish Airlines с транзитом в Стамбуле обойдется от 261 711 р. на двоих, с проживанием в отеле 3* на «все включено» – от 361 959 р. на двоих.