В Сети обсуждают Тома Холланда в образе Натана Дрейка из Uncharted

Алексей Вольцев

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. Английский актер Том Холланд опубликовал в инстаграме снимок из предстоящей экранизации серии компьютерных игр Uncharted с рабочим названием "Неизведанное: Удача Дрейка". На нем он появляется в образе охотника за сокровищами Натана Дрейка.

"Приятно познакомиться, я Натан", – написал Холланд.

Хотя актера постарались сделать максимально похожим на главного героя в Uncharted (покрасили волосы в темный цвет и одели примерно в такую же одежду), среди пользователей мнения разошлись.

"Ты не похож на него. Но фильм я жду", – прокомментировал s.lokhorst; "Никакого сходства с Натаном", – считает nidalbk; "Отлично смотришься", – заступился jacksepticeye; "Очень хочу посмотреть этот фильм, а Том выглядит прекрасно", – уверена athena.malfoy.

О сюжете пока почти ничего неизвестно, кроме того, что предстоящий фильм Рубена Фляйшера ("Веном") станет приквелом истории, показанной в играх. Том Холланд сыграет более молодую версию Натана. Вместе с ним в фильме появится Марк Уолберг в роли Виктора Салливана, наемника и наставника главного героя.

Первоначально премьера боевика была запланирована на конец 2020 года, но из-за пандемии коронавируса он выйдет в кинотеатрах не раньше июля 2021 года.