В Сети обсуждают Тома Холланда в образе Натана Дрейка из Uncharted
"Приятно познакомиться, я Натан", – написал Холланд.
Хотя актера постарались сделать максимально похожим на главного героя в Uncharted (покрасили волосы в темный цвет и одели примерно в такую же одежду), среди пользователей мнения разошлись.
"Ты не похож на него. Но фильм я жду", – прокомментировал s.lokhorst; "Никакого сходства с Натаном", – считает nidalbk; "Отлично смотришься", – заступился jacksepticeye; "Очень хочу посмотреть этот фильм, а Том выглядит прекрасно", – уверена athena.malfoy.
О сюжете пока почти ничего неизвестно, кроме того, что предстоящий фильм Рубена Фляйшера ("Веном") станет приквелом истории, показанной в играх. Том Холланд сыграет более молодую версию Натана. Вместе с ним в фильме появится Марк Уолберг в роли Виктора Салливана, наемника и наставника главного героя.
Первоначально премьера боевика была запланирована на конец 2020 года, но из-за пандемии коронавируса он выйдет в кинотеатрах не раньше июля 2021 года.