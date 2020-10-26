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В Совфеде предлагают разработать федеральный проект о чистых стоках

В Совфеде предлагают разработать федеральный проект о чистых стоках

Новый федеральный проект по модернизации водоочистных сооружений может быть создан в рамках нацпроекта «Экология», сказал первый зампредседателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Аркадий Чернецкий на парламентских слушаниях «Актуальные вопросы правового регулирования отношений в сфере водоотведения».

В настоящий момент в России действует федеральный проект «Чистая вода», в котором предусмотрены мероприятия по строительству и реконструкции объектов водоснабжения, напомнил сенатор. «Это, конечно, очень большой прорыв, что мы в принципе получили такой проект. Но думаю, что сегодня надо уже очень серьёзно задуматься над тем, чтобы был проект, который условно можно назвать «Чистые стоки», — отметил Чернецкий.

Сегодня мероприятия по модернизации очистных сооружений заложены в федеральных проектах по оздоровлению Волги и сохранению озера Байкал, но они реализуются локально и не распространяются на всю территорию РФ, отмечает сенатор. «Мы, кстати, на площадках Совета Федерации неоднократно поднимали вопрос о создании нового федерального проекта в рамках нацпроекта «Экология», который бы разрабатывал механизмы оказания помощи субъектам  Федерации и муниципалитетам на весь цикл работ по созданию соответствующей инфраструктуры», — сказал Чернецкий.

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По материалам: pnp.ru

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