В Совфеде прокомментировали заявления Байдена о России

Влада Некрасова

"Российская угроза" - это "обязательная программа" для любого кандидата в президенты США в нынешней ситуации, ничего принципиально нового Джо Байден в случае победы на выборах с собой в Белый дом не принесет, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

Кандидат в президенты от Демократической партии ранее в ходе телеинтервью заявил, что Россия является самой большой угрозой для США в международных делах, Китай же, по мнению Байдена, является крупнейшим конкурентом.