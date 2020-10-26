В США разработали защиту от "Посейдона"

Вадим Карасев

Военно-морские силы США в скором времени начнут испытывать новейшую мину Hammerhead, которую рассматривают, как "убийцу" российского ядерного беспилотника "Посейдон".

Как сообщает Popular Mechanics, мина сможет отслеживать возможное нахождение вражеской субмарине в зоне своего действия. При необходимости она выпустит самонаводящуюся торпеду Mark 54.

Устанавливать экземпляры Hammerhead будут при помощи подводных аппаратов категории XLUUV (Extra Large Unmanned Undersea Vehicle) или мини-субмарины Orca. Эти корабли готовятся для установки мин на просторах Тихого океана и Северной Атлантики.



Ruposters писал, что по данным американских СМИ в России планируют возобновить испытания крылатых ракет "Буревестник" с ядерной силовой установкой. В Вашингтоне напротив предлагают РФ отказаться от этих "ужасных" проектов, включая и "Посейдон".