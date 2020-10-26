В США заявили, что "ищут пути" сделать Россию "дружественным партнером"

Влада Некрасова

Соединенные Штаты надеются, что Россия станет "дружественным партнером" Европы и США и откажется от "агрессии", заявил представитель Совета безопасности Белого дома Джон Уллиот.

"Хотя президент (Дональд) Трамп стремится к хорошим отношениям со всеми странами, ни один президент после Рональда Рейгана не проявлял такой решимости по отношению к Москве", - заявил Уллиот газете Washington Post.

"Президент Трамп знает, что мир достигается при помощи силы, а мы ищем другой путь с Россией - тот, на котором Россия воздерживается от агрессии за рубежом и становится дружественным партнером США и Европы", - добавил Уллиот.

Китаем о контроле над вооружениями.

США в прошлом обвиняли Россию во вмешательстве в выборы, Москва это опровергает.