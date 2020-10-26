В Туле стартует V Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia

Анастасия Иванова

В Туле стартует V Открытый региональный чемпионат WorldSkills Russia, сообщает издание «Вести-Тула».

В нем примут участие более 200 школьников, студентов колледжей, ПТУ, сотрудников тульских предприятий.

Состязание пройдет по 30 компетенциям на 19 площадках.

Впервые деловая программа финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) пройдет в дистанционном формате. Участники обсудят вопросы наставничества и кадрового обеспечения, стимулирование экономического развития региона, а также повышение конкурентоспособности профессионального образования.

WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное с целью повышения престижа рабочих профессий и развития профессионального образования путем гармонизации лучших практик и профессиональных стандартов во всем мире. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году.