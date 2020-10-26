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Власти Белоруссии опровергли сообщения о массовых забастовках на заводах

Власти Белоруссии опровергли сообщения о массовых забастовках на заводах
Промышленные предприятия Белоруссии работают в штатном режиме, информации о начале массовых забастовок нет, заявил РИА Новости помощник министра промышленности республики Чеслав Шульга.

В понедельник ряд белорусских СМИ и Telegram-каналов опубликовали информацию, что на ряде крупных промышленных предприятий Белоруссии бастуют рабочие, которые также призывают к этому своих коллег.

"По состоянию на 10.00 понедельника (совпадает с мск) у нас такой "отрицательной" информации нет", - прокомментировал Шульга.

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии, лидер оппозиции Светлана Тихановская накануне вечером опубликовала обращение, в котором заявила о начале с 26 октября "общенациональной забастовки". До этого в воскресенье силовики применили спецсредства и провели задержания протестующих в районе улицы Орловская в Минске, где оппозиция проводила протестное шествие. В МВД не уточнили, какие именно спецсредства применялись. Очевидцы в соцсетях и местных СМИ сообщали об использовании светошумовых гранат и резиновых пуль, от которых есть пострадавшие среди демонстрантов.

# В мире
По материалам: ria.ru

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