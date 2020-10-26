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Во Франции задержали уроженца Чечни за лайк под фото убитого учителя

Во Франции задержали уроженца Чечни за лайк под фото убитого учителя

Во французском городе Блуа из-за лайка под фотографией обезглавленного учителя Самюэля Пати задержали 22-летнего местного жителя чеченского происхождения. Об этом сообщил французский телеканал BFMTV со ссылкой на источник в прокуратуре.

По данным телеканала, уроженца Чечни арестовали по обвинению в оправдании терроризма. Во время обыска у него дома нашли оружие, патроны и ножи. Сам задержанный отрицает «любую радикализацию».

Отмечается, что мужчину уже привлекали к ответственности в 2017 году по обвинению в оправдании терроризма, когда он еще был несовершеннолетним.

Как сообщало ИА Newstes, 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин был убит и обезглавлен школьный учитель Самюэль Пати. Террорист атаковал его поблизости от школы, где тот преподавал историю и географию. Ранее на уроке, посвященном свободе слова, Пати продемонстрировал детям карикатуры на пророка Мухаммеда, опубликованные журналом «Шарли эбдо». Предполагаемый убийца с ником «Tchetchene270» опубликовал фотографию отрезанной головы в «Твиттере», написав, что «казнил одну из адских собак». Полиция продолжает расследование дела, задержаны те, кто подстрекал нападавшего к убийству.

Глава Чечни Рамзан Кадыров ранее призвал французские СМИ не делать акцент на национальности преступника, совершившего убийство учителя в пригороде Парижа. Этот террорист — чеченец, но побывал в Чечне лишь раз, а рос и воспитывался во Франции, подчеркнул Кадыров. Он осудил этот террористический акт и выразил соболезнования родным погибшего.

«Выступая категорически против терроризма в любых проявлениях, я призываю не провоцировать верующих, не задевать их религиозные чувства. Когда во Франции будет налажен государственный институт межнациональных и межконфессиональных отношений, тогда в стране и будет здоровое общество. А пока найдите в себе силы признать, что у мусульман есть право на религию, и никто его не отнимет!» — заявил Кадыров.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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