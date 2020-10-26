Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР

Алексей Вольцев

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил оставить в России две партии: "кремлевскую" и ЛДПР.

Депутаты Госдумы в понедельник встретились с членами правительства накануне обсуждения проекта бюджета на 2021-2023 годы в первом чтении. Стенограмма встречи приводится на сайте правительства.

"Я понимаю, коммунистам уже пора уходить вообще, "Справедливой России" тоже. Оставьте две партии: кремлёвскую, под любым названием, и ЛДПР – будет порядок. Если будет шесть-семь партий, будет бардак в стране", - сказал Жириновский.

Белоруссия и Хабаровск показали", - сказал Жириновский.