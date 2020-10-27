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12-летний мальчик из Украины лишился руки в результате нападения акулы в Египте

12-летний мальчик из Украины лишился руки в результате нападения акулы в Египте

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

Во время отдыха в Египте на курорте Шарм-эль-Шейх от нападения акулы серьезно пострадала украинская семья, сообщает Госагенство по развитию туризма.


ЧП произошло во время погружения на территории заповедника «Рас Мохаммед», где остановка экскурсионных яхт запрещена. Мать и ее 12-летнего сына покусала акула. Травмы также получил инструктор, который проводил экскурсию.

Двенадцатилетний мальчик до сих пор в реанимации, он перенес одну операцию, предстоит еще и вторая, раненую руку спасти не удалось. Мать получила глубокие раны от укусов.

По информации туроператора JoinUp, туристы приобрели у третьих лиц услугу на погружение с аквалангом с экскурсионных яхт, несмотря на то, что с 1 ноября 2019 дайвинг запрещен на египетских курортах.

По предварительной информации, пишет туроператор, все расходы на оказание экстренной помощи и лечения пострадавших туристов возместит правительство Египта.

Страхового возмещения пострадавшие не получат, так как занятия подводным плаванием относятся к исключениям из страховых случаев, как указано в страховом полисе.

Посольство Украины находится на связи с родными пострадавших.

«Призываем всех туристов быть максимально осторожными в стране пребывания, заранее ознакомиться с правилами безопасности, брать экстремальные туры у своих лицензированных туроператоров или их официальных локальных партнеров. Не пренебрегайте своим здоровьем и жизнью!» — призвали в агенстве по туризму.

Ранее «ФАКТЫ» писали, как украинские туристы в Египте спасали от акул отдыхающих.

Фото «Турпром»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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