ANEX Tour отправит первый рейс с туристами на Кубу 8 ноября

Алексей Вольцев

Стратегический партнер ANEX Tour, авиакомпания AZUR аir, получила разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва – Кайо-Коко. Полетная программа стартует 8 ноября с частотой один раз в неделю. Туристам предложены хорошие цены. Спрос на туры высокий, говорят в компании.

Авиакомпания AZUR аir, стратегический партнер ANEX Tour, получила подтверждение (NOTAM)на выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва - Кайо-Коко на период с 6 ноября по 27 марта. Соответствующее извещение поступило к перевозчику в конце минувшей недели.

Полетная программа стартует 8 ноября, далее с частотой один раз в неделю. Частота полетной программы предполагает туры продолжительностью 7, 14 и 21 ночи.

СКОЛЬКО СТОИТ ТУР НА КУБУ У ANEX TOUR

Туры на базе рейсов перевозчика продаются активно, рассказали в ANEX Tour. Цены радуют туристов: от 114 тыс. руб. на двоих на неделю в отель 4* с питанием «все включено», на 2 недели от 192 тыс. руб. на двоих.

КАКИЕ ОТЕЛИ ВЫБРАТЬ НА КАЙО-КОКО

У ANEX Tour представлены отели на курортах Кайо-Коко и Кайо-Гильермо уровня 4-5*. В настоящий момент еще добавлены не все гостиницы.

«Тем не менее на моментальном подтверждении у нас есть номера в отелях Memories Flamenco Beach Resort 5*, Memories Caribe Beach Resort 4*, Playa Paraiso (ex Pestana Hotel) 4*, Grand Muthu Cayo Guillermo 5*, Iberostar Daiquiri 4*, Melia Cayo Coco (Adults 18+) 5*», - рассказали в пресс-службе ANEX Tour.

NORDWIND ПОЛЕТИТ НА КУБУ 2 НОЯБРЯ, ROYAL FLIGHT – 3 НОЯБРЯ

Напомним, авиакомпания NordWind, сотрудничающая преимущественно с PEGAS Touristik, также получила от Росавиации разрешение на выполнение регулярных рейсов по маршруту Москва – Кайо-Коко. Полетная программа стартует 2 ноября, рейсы будут выполнятся с частотой один раз в неделю.

Турпакеты на направление предлагает и Coral Travel. Программы сформированы на базе чартерных рейсов авиакомпании Royal Flight. Старт программ намечен на 3 ноября.

«Перелет до Кайо Коко (курорты Кайо Коко, Кайо Гильермо и Кайо Круз). Самые востребованные отели – цепочки Iberostar, Melia, Blue Diamond», - рассказали в компании Coral Travel.

РЫНОК ЖДЕТ ОТКРЫТИЯ ВАРАДЕРО

Представители туристической розницы рады тому, что, наконец, появилась ясность относительно полетных программ.

Эксперты отмечают большое количество бронирований, которые туристы делали в режиме предзаказа. Теперь, когда ситуация прояснилась, уровень продаж повысится, полагают турагенты.

Между тем, по словам экспертов, массовости бронирований будет препятствовать скромные объемы разрешенной на сегодняшней день перевозки.

Источник "Вестника АТОР", близкий к авиавластям, не исключает, что в первой половине ноября объемы перевозки на Кубу будут увеличены, а также могут снять ограничения на полеты авиакомпаний в Гавану и Варадеро.