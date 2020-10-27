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Apple повысит цены в App Store в России

Apple повысит цены в App Store в России
. Компания Apple собирается поднять цены в магазине приложений App Store, сообщает "Газета.ru". Минимальная ставка приложения в России повысится на 24 рубля – до 99 рублей.

Приложения, которые стоили 149 рублей, достигнут в цене 179 рублей, а те, что ранее можно было купить за 229 рублей, теперь будут продавать по 279 рублей.

На сайте компании Apple говорится, что "магазин" подорожает в шести странах, в том числе в России, из-за роста курса валют и увеличения налогов.


рассказали, как изменилась Apple без Джобса.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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