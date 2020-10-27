Аренда гидравлического портала или контакт с надежным поставщиком?

Роман Иванов

Поскольку мы предлагаем как контракт на выполнение такелажных работ, так и аренду гидравлических портальных систем с оператором, нас часто спрашивают, в чем разница, поэтому вот краткое описание. Если вам нужна более конкретная информация, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь.

«Просто аренда» - это когда вы берете на себя основную юридическую ответственность за обеспечение планирования и безопасного выполнения грузоподъемных операций, а «такелажные работы по контракту» - мы освобождаем вас от этой ответственности при условии, что вы убедились, что мы компетентны и имеем соответствующий опыт.

В рамках контракта на такелажные работы мы разработаем ППР, выберем наиболее подходящее оборудование для монтажа станков и прессов, определим схемы строповки и сигнализации, проведем наблюдение за такелажем и монтажом и возьмем на себя ответственность за весь проект.

При аренде гидравлической портальной системы вы нанимаете гидравлический портал и оператора, а ваш персонал самостоятельно занимается планированием, контролем и надзором.

В обоих случаях вы, как заказчик, несете юридическую ответственность за здоровье и безопасность, от которой нельзя отказаться, но в случае заключения контракта компания «Тяни-Толкай» может взять на себя больше юридических обязательств и предложить большую защиту в рамках нашей собственной страховки.

Аренда гидравлического портала с оператором

При аренде оператор будет работать в соответствии с вашими указаниями в качестве клиента. Вы планируете такелажные работы, выбираете подходящее оборудование, соответствующей грузоподъемности, указываете строповочные и сигнальные устройства, осуществляете надзор за порталом и несете ответственность за всю операцию такелажа и монтажа оборудования.

Когда гидравлический портал прибывает к месту выполнения работ, оператор не должен начинать работы, пока не ознакомится с ППР и не обсудит его с руководителем. Компетентное лицо несет ответственность за обеспечение адекватности плана подъема, но оператор должен убедиться, что он учитывает все необходимые нюансы.

Это не следует интерпретировать как ответственность оператора за планирование. Аналогичным образом, если представитель нашей компании посещает объект для сбора информации об оборудовании или для помощи в выборе такелажного оборудования, это не следует интерпретировать как принятие на себя ответственности за планирование всей операции подъема.

Информация о страховании

При аренде гидравлических портальных кранов убедитесь, что у вас есть страховое покрытие:

Потеря или повреждение оборудования во время нахождения на объекте.

Продолжение оплаты аренды, пока оборудование не используется для ремонта после любого повреждения.

Травмы нашего оператора и / или других сотрудников во время пребывания на вашем предприятии.

Нанесение вреда другим лицам, включая материальный ущерб, возникший в результате эксплуатации оборудования.

Утрата или повреждение поднимаемого груза.

Когда вы привлекаете нас к проекту компанию «Тяни-Толкай», страхование включает в себя комплексное покрытие для:

Утрата или повреждение оборудования, вызванное исключительно нашей халатностью при выполнении контракта на такелажные работы.

Утрата или повреждение станков, находящихся под нашей ответственностью, вызванные исключительно нашей небрежностью при выполнении контракта на перемещение оборудования.

Мы несем ответственность за утрату или повреждение другого имущества и телесные повреждения.

Компания «Тяни-Толкай» готова прийти на помощь с самыми сложными такелажными проектами. Заключите контракт на выгодных условиях, а мы возьмем все работы на себя.