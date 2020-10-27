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"Ассоциация галерей" создана в России

"Ассоциация галерей" создана в России
"Ассоциация галерей" (АГА), в которую сейчас входит 13 галерей современного искусства создана в России, сообщила в понедельник на пресс-конференции онлайн член правления ассоциации, президент Фонда поддержки современного искусства "Винзавод" Софья Троценко.

"Я очень надеюсь, что это начало большого пути для нас всех... Ассоциация - это, в первую очередь, объединение российских галерей именно современного искусства. Цель - совместно представлять интересы отрасли, в первую очередь нам важны поддержка, развитие современного искусства, обеспечение роста рынка и развитие практик коллекционирования", - сказала Троценко.

По ее словам, сейчас в ассоциацию входит 13 московских галерей, которые максимально активны. Троценко отметила, что пандемия и связанный с ней кризис в музейной сфере - это самое лучшее время для объединения.


"У всех участников арт-рынка есть свой разный накопленный опыт, и позитивный, и негативный, сейчас будет очень полезно, чтобы все галереи объединились в рамках этого опыта и сделать что-то вместе для российского рынка", - сказала Троценко.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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