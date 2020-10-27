Авиаперевозка на Мальдивы может подешеветь на 30%

Анастасия Иванова

Власти Мальдив анонсировали запуск полетных программ двух российских чартерных авиакомпаний. Если все окажется правдой, сразу три отечественных перевозчика будут летать на экзотические острова. Как это повлияет на стоимость перевозки, и хватит ли туристам мест в мальдивских отелях, рассказали эксперты.

РОССИЯ – ПЕРВАЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТУРИСТОВ НА МАЛЬДИВАХ

По информации министерства туризма Мальдивской республики, по состоянию на конец октября в страну летают 12 иностранных авиакомпаний, среди которых и «Аэрофлот».

Российский перевозчик, который возобновил рейсы в Мале с 10 сентября, входит в ТОП-3 по пассажиропотоку на острова. По состоянию на 22 октября авиакомпания выполнила 24 рейса в Мале, перевезя 3961 пассажира. Больше всего пассажиропоток у Emirates и Qatar Airways (более 13 тыс.пассажиров).

Тем не менее, несмотря на ограниченность прямой перевозки, Россия возглавляет список стран, откуда на Мальдивы прибывает больше всего туристов. В период с 15 июля (с момента открытия границ Мальдив) по 21 октября в Мальдивской республике побывало более 6 тыс. россиян.

Это почти в два раза больше, чем количество туристов из ОАЭ и США, и в три раза больше, чем турпоток из Великобритании. Всего с момента перезапуска иностранного туризма Мальдивы приняли более 31 тыс. иностранных путешественников. Таким образом, доля российского рынка уже составляет порядка 20%.

МАЛЬДИВЫ ЖДУТ ПРИХОДА ЕЩЕ ДВУХ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЗ РОССИИ

В интервью местным СМИ министр туризма Мальдив д-р Абдулла Маусум сообщил, что в ближайшее время две российские авиакомпании собираются начать полеты на Мальдивы.

Карта полетов с сайта Минтуризма Республики Мальдивские острова.

По его информации, авиакомпания Nordwind (стратегический партнер туроператора PEGAS Touristik) планирует начать два регулярных рейса в неделю между Москвой и международным аэропортом Велана 28 октября, а авиакомпания AZUR air (стратегический партнер туроператора ANEX Tour) полетит в Мале с 1 ноября.

Всего к началу ноября на Мальдивы будут летать 18 иностранных авиакомпаний. Полетные программы российских перевозчиков учтены мальдивской стороной и опубликованы на соответствующей карте маршрутов, опубликованной минтуризма страны.

В Мале с 25 октября уже полетели Austrian Airlines, с 27 октября начнут выполнять ежедневные рейсы FlyDubai. Также на Мальдивах ждут прибытия рейсов Lufthansa, Gulf Air, индийской GoAir, итальянской Neos и китайской China Southern Airlines.

КВОТУ РЕЙСОВ НА МАЛЬДИВЫ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ ЕЩЕ РАЗ

Представители авиаперевозчиков, с которыми пообщался «Вестник АТОР», сообщили, что рабочий процесс подготовки полетных программ на Мальдивы идет, однако соответствующего решения Росавиации пока нет. Необходимые разрешения мальдивской стороны у авиакомпаний есть.

Напомним, что с 25 октября «Аэрофлот» увеличил с двух до четырех раз в неделю количество рейсов в Мале.

По информации источников «Вестника АТОР» в авиаотрасли, на стоимости авиабилетов по экзотическому направлению увеличение практически не сказалось: цена авиапутешествия «Россия – Мальдивы – Россия» на вторую половину ноября стартует от 73-75 тыс. р. на одного человека.

«В прошлом зимнем сезоне «Аэрофлот» выполнял по маршруту Москва-Мале 7 рейсов в неделю. Несмотря на доведение количества рейсов в этом сезоне до четырех на фоне ограниченного выбора выездных направлений текущего объема перевозки на Мальдивы все равно не хватает. Спрос по-прежнему сильно превышает предложение», – говорит один из экспертов.

По данным источников «Вестника АТОР», с учетом текущей эпидемиологической обстановки и сезонного снижения объемов перевозки на турецком направлении (Анталья) возможно расширение квот по другим, уже открытым международным направлениям. В первую очередь, это Мальдивы и ОАЭ.

По оценке экспертов, в случае запуска новых российских рейсов на Мальдивы стоимость перевозки по направлению снизится на 30%. Как считают наблюдатели, туроператоры смогут быстро продать рейсы на Мальдивы – всего за 7-10 дней.

МЕСТ В ОТЕЛЯХ МАЛЬДИВ ХВАТИТ ВСЕМ

Что касается мест в отелях, то по данным минтуризма Мальдив, в стране уже работает более 220 объектов размещения на 24 тыс. койко-мест, и около 30 отелей откроется в ноябре-декабре. С 15 октября возобновляют работу гостевые дома.

Кроме того, власти разрешили комбинированное проживание во всех типах туристических объектов размещения, что позволяет туристам разделить свое пребывание между курортами, отелями, гостевыми домами и яхтами.

Наконец, для стимулирования иностранного туризма срок действия ПЦР теста для въезда на Мальдивы увеличен с 72 до 96 часов.

По оценкам туроператоров, с учетом запуска новых рейсов из России дефицита мест в местных отелях не возникнет, так как загрузка большинства объектов остается низкой. Практически по всем популярным курортам есть спецпредложения (СПО), в том числе, и на новогодний период.