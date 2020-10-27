Авиаперевозка на Мальдивы может подешеветь на 30%
Власти Мальдив анонсировали запуск полетных программ двух российских чартерных авиакомпаний. Если все окажется правдой, сразу три отечественных перевозчика будут летать на экзотические острова. Как это повлияет на стоимость перевозки, и хватит ли туристам мест в мальдивских отелях, рассказали эксперты.
РОССИЯ – ПЕРВАЯ ПО КОЛИЧЕСТВУ ТУРИСТОВ НА МАЛЬДИВАХ
По информации министерства туризма Мальдивской республики, по состоянию на конец октября в страну летают 12 иностранных авиакомпаний, среди которых и «Аэрофлот».
Российский перевозчик, который возобновил рейсы в Мале с 10 сентября, входит в ТОП-3 по пассажиропотоку на острова. По состоянию на 22 октября авиакомпания выполнила 24 рейса в Мале, перевезя 3961 пассажира. Больше всего пассажиропоток у Emirates и Qatar Airways (более 13 тыс.пассажиров).
Тем не менее, несмотря на ограниченность прямой перевозки, Россия возглавляет список стран, откуда на Мальдивы прибывает больше всего туристов. В период с 15 июля (с момента открытия границ Мальдив) по 21 октября в Мальдивской республике побывало более 6 тыс. россиян.
Это почти в два раза больше, чем количество туристов из ОАЭ и США, и в три раза больше, чем турпоток из Великобритании. Всего с момента перезапуска иностранного туризма Мальдивы приняли более 31 тыс. иностранных путешественников. Таким образом, доля российского рынка уже составляет порядка 20%.
МАЛЬДИВЫ ЖДУТ ПРИХОДА ЕЩЕ ДВУХ АВИАПЕРЕВОЗЧИКОВ ИЗ РОССИИ
В интервью местным СМИ министр туризма Мальдив д-р Абдулла Маусум сообщил, что в ближайшее время две российские авиакомпании собираются начать полеты на Мальдивы.
Карта полетов с сайта Минтуризма Республики Мальдивские острова.
По его информации, авиакомпания Nordwind (стратегический партнер туроператора PEGAS Touristik) планирует начать два регулярных рейса в неделю между Москвой и международным аэропортом Велана 28 октября, а авиакомпания AZUR air (стратегический партнер туроператора ANEX Tour) полетит в Мале с 1 ноября.
Всего к началу ноября на Мальдивы будут летать 18 иностранных авиакомпаний. Полетные программы российских перевозчиков учтены мальдивской стороной и опубликованы на соответствующей карте маршрутов, опубликованной минтуризма страны.
В Мале с 25 октября уже полетели Austrian Airlines, с 27 октября начнут выполнять ежедневные рейсы FlyDubai. Также на Мальдивах ждут прибытия рейсов Lufthansa, Gulf Air, индийской GoAir, итальянской Neos и китайской China Southern Airlines.
КВОТУ РЕЙСОВ НА МАЛЬДИВЫ МОГУТ УВЕЛИЧИТЬ ЕЩЕ РАЗ
Представители авиаперевозчиков, с которыми пообщался «Вестник АТОР», сообщили, что рабочий процесс подготовки полетных программ на Мальдивы идет, однако соответствующего решения Росавиации пока нет. Необходимые разрешения мальдивской стороны у авиакомпаний есть.
Напомним, что с 25 октября «Аэрофлот» увеличил с двух до четырех раз в неделю количество рейсов в Мале.
По информации источников «Вестника АТОР» в авиаотрасли, на стоимости авиабилетов по экзотическому направлению увеличение практически не сказалось: цена авиапутешествия «Россия – Мальдивы – Россия» на вторую половину ноября стартует от 73-75 тыс. р. на одного человека.
«В прошлом зимнем сезоне «Аэрофлот» выполнял по маршруту Москва-Мале 7 рейсов в неделю. Несмотря на доведение количества рейсов в этом сезоне до четырех на фоне ограниченного выбора выездных направлений текущего объема перевозки на Мальдивы все равно не хватает. Спрос по-прежнему сильно превышает предложение», – говорит один из экспертов.
По данным источников «Вестника АТОР», с учетом текущей эпидемиологической обстановки и сезонного снижения объемов перевозки на турецком направлении (Анталья) возможно расширение квот по другим, уже открытым международным направлениям. В первую очередь, это Мальдивы и ОАЭ.
По оценке экспертов, в случае запуска новых российских рейсов на Мальдивы стоимость перевозки по направлению снизится на 30%. Как считают наблюдатели, туроператоры смогут быстро продать рейсы на Мальдивы – всего за 7-10 дней.
МЕСТ В ОТЕЛЯХ МАЛЬДИВ ХВАТИТ ВСЕМ
Что касается мест в отелях, то по данным минтуризма Мальдив, в стране уже работает более 220 объектов размещения на 24 тыс. койко-мест, и около 30 отелей откроется в ноябре-декабре. С 15 октября возобновляют работу гостевые дома.
Кроме того, власти разрешили комбинированное проживание во всех типах туристических объектов размещения, что позволяет туристам разделить свое пребывание между курортами, отелями, гостевыми домами и яхтами.
Наконец, для стимулирования иностранного туризма срок действия ПЦР теста для въезда на Мальдивы увеличен с 72 до 96 часов.
По оценкам туроператоров, с учетом запуска новых рейсов из России дефицита мест в местных отелях не возникнет, так как загрузка большинства объектов остается низкой. Практически по всем популярным курортам есть спецпредложения (СПО), в том числе, и на новогодний период.