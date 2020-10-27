Чехия снова закрывает границы для туризма

Анастасия Иванова

Чешская Республика вновь закрыла свои границы, ограничив международный туризм. До какого срока продлятся ограничения, и как это затронет процесс выдачи виз?

ВЪЕЗД В ЧЕХИЮ ОГРАНИЧЕН ДО 3 НОЯБРЯ

Власти Чешской Республики 21 октября снова закрыли границы и ограничили свободное передвижение всех лиц по территории страны после того, как был зафиксировано рекордное количество новых случаев COVID-19 за сутки (15000 заболевших).

По информации посольства Чехии в России, с 22 октября невозможна поездка с целью туризма или посещения друзей, из всех стран теперь въезд возможен только в случаях крайней необходимости. Лица, прибывающие в страну в случае крайней необходимости, должны строго соблюдать карантинные меры, состоящие в заполнении формы о состоянии здоровья и прохождении теста на COVID-19 по прибытии.

Ограничения по въезду иностранных туристов введены до 3 ноября с возможностью продления. Ограничения включают, например, закрытие гостиниц и учреждений, предоставляющих жилье (для туристических целей), нахождение в общественных местах не более двух лиц, обязательное ношение масок во всех помещениях и на открытом воздухе. Также до указанной даты закрыты музеи, галереи, рестораны, клубы, пабы, магазины.

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С 26 октября консульский отдел Посольства Чехии в г. Москва в связи с введением карантинных мер временно приостановил свою деятельность. Впрочем, туристические визы чешская дипмиссия не оформляет с 13 марта. Визы выдаются лишь определенным категориям граждан, включая членов семей, сезонных работников, сотрудников транспортных компаний и пр.

Напомним, авиакомпания Czech Airlines с 4 октября выполняет рейсы по маршруту из Москвы в Прагу с частотой два раза в неделю. Пока перевозчик не сообщал об отмене рейсов. Билеты по маршруту Прага-Москва-Прага есть в продаже.