Что на самом деле значит отметка "гипоаллергенный" в косметике

Вадим Карасев

Вряд ли кто-то будет намеренно использовать средства по уходу за кожей или косметические средства, которые вызывают аллергическую реакцию, однако иногда (несмотря на все усилия) побочные эффекты в виде сыпи и покраснений появляются на коже. Когда нет времени или терпения изучать каждую этикетку с длинным списком ингредиентов, мы чаще всего полагаемся на формулы с пометкой "гипоаллергенно". Однако и здесь не все так просто. Вместе с экспертами разбираемся, что на самом деле имеется в виду под термином "гипоаллергенная косметика" и какие компоненты чаще всего вызывают на коже раздражения.

Что означает термин "гипоаллергенный"?

В косметической промышленности существует много неопределенных стандартов, и "гипоаллергенность" — лишь один из них. FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) не определяет и не регулирует использование термина "гипоаллергенный", когда дело касается косметики. Это означает, что технически он подпадает под категорию маркетинговых заявлений, то есть каждый бренд имеет право самостоятельно определять, что означает этот термин в контексте выпуска его продукции.





Что касается нашей страны, то на данный момент в России процедура использования данного обозначения также не регламентирована. Поэтому перед покупкой средства нужно проверить состав на отсутствие в нем вышеперечисленных компонентов. Знак "гипоаллергенно" на упаковке не дает стопроцентной гарантии того, что косметическое средство не вызовет аллергии.





По словам Софьи Сырычевой, химика-технолога российского бренда Art&Fact, чаще всего речь идет о продуктах, в которых не используются отдушки, эфирные масла, агрессивные консерванты или активные компоненты в высоких концентрациях.

Несомненно, это уменьшает вероятность того, что ваша кожа негативно отреагирует на данный продукт, так как именно эти компоненты чаще всего являются причинами раздражений, зуда и высыпаний на коже. Но важно понимать, что на некоторых средствах такой знак может располагаться исключительно в маркетинговых целях, — говорит эксперт.

В разных странах действуют разные стандарты и списки "запрещенки", поэтому получить сертификат на право использования маркировки "гипоаллергенно" или "подходит для чувствительной кожи" крайне сложно.





Безопасны ли продукты с маркировкой "гипоаллергенно"?

К сожалению, не совсем. Как объясняет химик-косметолог Эрика Дуглас, существует множество ингредиентов и химикатов, на которые у людей может возникнуть аллергия. Лучший способ защитить себя — это знать, на какие ингредиенты у вас повышенная чувствительность, и перед использованием всегда проверять состав.





Базой для создания гипоаллергенной косметики являются натуральные компоненты, которые можно обнаружить в природе. Поэтому негативные эффекты от использования подобных средств для большинства людей практически исключены. Тем не менее стоит понимать: "гипо" означает "менее", а не "отсутствие", а значит, риск заработать аллергию, хоть и минимальный, все-таки остается,

— говорит Наталья Афанасьева, заместитель директора спа-направления X-Fit в России.

Ингредиенты для ухода за кожей, которые часто вызывают аллергию

Трудно сказать, какие ингредиенты в средствах по уходу за кожей являются наиболее распространенными потенциальными аллергенами. Для начала важно определить, есть ли у вас аллергия на определенные продукты, растения или другие натуральные ингредиенты, которые могут попасть в организм через еду, например.





Есть несколько "красных флажков", на которые следует обратить внимание при подборе средств по уходу за кожей. Обратите внимание на ароматизаторы (включая эфирные масла) и консерванты. Это, как правило, наиболее распространенные категории, вызывающие проблемы у чувствительной кожи. Как объясняют эксперты, новая аллергия может развиться в любой момент.

Таким образом, то, что вы использовали продукт без проблем в течение многих лет, не означает, что он не является виновником появившейся сыпи, — говорят дерматологи.





Американское общество контактного дерматита (ACDS) каждый год выделяет главный аллерген. Вот несколько ингредиентов, которые входили в черный список: парабены, пропиленгликоль, перуанский бальзам, кобальт, никель, формальдегиды, акрилаты (встречаются в лаках для ногтей), п-фенилендиамин (в красках для волос или татуировках хной), кокамидопропилбетаин (шампуни, очищающие средства, умывалки) и красители.

Какие могут быть кожные реакции?

Аллергия может выражаться по-разному. Частая и самая легкая реакция — ощущение дискомфорта после нанесения косметики, стянутость кожи. Самая распространенная аллергическая реакция на косметический продукт — это контактный дерматит.

Это состояние, при котором эпидермис обладает повышенной чувствительностью к химическому веществу или ингредиенту косметического продукта, что вызывает такую реакцию, как раздражение, жжение, крапивница, сыпь или воспаление, — объясняют врачи.

При первых проявлениях аллергии следует прекратить применение средства и при необходимости обратиться за медицинской помощью.





Эксперты говорят, что при аллергической реакции на средство личной гигиены обычно появляется красная зудящая сыпь на участках, на которые нанесли продукт, но иногда она может охватывать и более широкую область. Например, аллергическая реакция на акрил в средствах для ухода за ногтями иногда сначала проявляется в виде сыпи вокруг рта или глаз, потому что мы часто прикасаемся к этим областям руками, и более тонкая кожа легче воспринимает аллерген.

Аллергические реакции на краску для волос, шампуни и аэрозольные вещества (например, эфирные масла) часто проявляются в виде опухших и зудящих век.





Как компании проводят тесты?

Как объясняет Наталья Афанасьева, получить титул "гипоаллергенная косметика" непросто. Ведь какие ингредиенты нужно исключить из состава, нигде четко не прописано. Для этого после этапа производства компания должна отдать новинку на независимую экспертизу в дерматологическую лабораторию или клинику. Продукцию тестируют на добровольцах с чувствительной кожей, склонной к аллергии. Как правило, какой-то элемент из косметики наносят не на лицо, а, скажем, на коленку или сгиб локтя участника теста и наблюдают примерно 24 часа: если негативной реакции нет, значит, проверка прошла успешно. Продукция, выдержавшая все испытания, сертифицируется, а на баночке ставится штамп dermatology tested.

Как самим протестировать новый продукт?

Для начала лучше всего обратиться к дерматологу для проведения исследования, которое поможет выделить отдельные аллергены, вызывающие реакцию. В домашних условиях также можно провести индивидуальный тест. Прежде чем наносить продукт на кожу, попробуйте нанести небольшое количество на внутреннюю сторону запястья или в складку локтя. Если через 24—48 часов никакой побочной реакции (шишек, жжения или зуда) не появится, то продукт можно использовать.

Некоторые эксперты советуют проводить такие тесты в течение семи дней, так как аллергическая реакция проявляется не сразу, а по мере накопления вещества. Недели будет достаточно, чтобы понять, подходит вам препарат или нет.





Людям с чувствительной кожей эксперты рекомендуют составить индивидуальный план ухода за кожей и внимательнее изучать этикетки.