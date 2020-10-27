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Денежный лунный календарь на ноябрь 2020 года

Денежный лунный календарь на ноябрь 2020 года

Деньги играют важную роль в жизни каждого из нас. Астрологи предлагают ознакомиться с денежным лунным календарем, чтобы понять, на какие дни стоит тщательнее планировать покупки, работу и отдых.


Старайтесь следовать золотым правилам притяжения денег. Без следования этим советам стать богатыми и успешными очень будет непросто. Помните о том, что в денежных вопросах самое главное — это ваш настрой, мысли и амбиции.

1, 2 ноября: убывающая Луна в Тельце — один из самых благоприятных периодов для покупок, работы, подготовки и проведения ремонта. Также в этот день можно открывать новый счет в банке, обменивать валюту, брать кредиты и оформлять ипотеку.

3, 4 ноября: Луна продолжит стареть, но уже в Знаке Близнецов. Эти два дня идеально подходят для переговоров, поиска новых решений, работы в коллективе. Большую опасность могут представлять необдуманные решения.

5, 6 ноября: Луна, убывающая в Знаке Рака, помогает людям в финансовых делах, особенно если они касаются семейного бюджета. Это идеальное время для дорогостоящих приобретений. Можно дарить друг другу дорогие подарки, делать сюрпризы.

7, 8 и 9 ноября: когда убывающая Луна находится под влиянием Льва, в жизни многих людей начинают происходить финансовые неурядицы. Самое главное в эти три дня — не рисковать и не брать на себя новых обязательств. 7 и 8 ноября лучше как следует отдохнуть.


10, 11 ноября: два идеальных дня для монотонной работы, поисков выхода из сложных ситуаций. Пока Луна убывает в Деве, людям под силу принимать серьезные решения. Самое главное в эти дни — точно знать, какие перед вами стоят цели. Полезно будет вкладывать деньги в образование.

12, 13 ноября: пока Луна убывает в Весах, лучше воздержаться от крупных покупок. Можно потратить немного денег на организацию романтического свидания.

14, 15 ноября: 14 число — последний день убывающей Луны, который пройдет в Скорпионе. Деньги в этот день будут любить счет. Лучше не совершать грандиозных покупок. 15 число — Новолуние в том же Знаке. Это идеальный день для выплаты долгов.

16, 17 ноября: Луна начнет свой рост в Стрельце. Большая удача ждет всех, кто в эти дни поедет в командировку. Можно тратить деньги на романтику, путешествия, ремонт и покупку автомобиля.

18, 19 ноября: активная Луна в Козероге — это хорошее время для новых начинаний и планирования бюджета на неделю или даже месяц вперед. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют не тратить в эти дни ни копейки.

20, 21 ноября: рост Луны в Водолее — два идеальных дня для того, чтобы потратить часть денег на себя любимых. Можно обновить гардероб, сделать новую прическу, купить книгу или подписку на развивающие материалы.


22, 23 и 24 ноября: пока Луна усиливает свою энергетику в Знаке Рыб, финансовая удача следует за теми, кто доверяет своей интуиции. Также в эти дни большой успех могут возыметь новые проекты на работе и в бизнесе.

25, 26 ноября: в эти два дня растущая Луна в Овне будет отдавать максимум своей созидательной энергии. Это значит, что деньги станут идти в руки амбициозным, целеустремленным и уверенным в себе людям.

27, 28 и 29 ноября: рост Луны в Тельце — неблагоприятное время для финансовой активности. Лучше не давать и не брать денег в долг. Также не стоит совершать необдуманных покупок.

30 ноября: растущая Луна в Близнецах — благоприятное время для поиска работы, собеседований, рассылки резюме. Всем, кто будет много и усердно трудиться, Луна подарит много удачи.

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По материалам: dailyhoro.ru

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