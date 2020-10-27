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"Думал, что мертв": переживший COVID американец о редком осложнении

"Думал, что мертв": переживший COVID американец о редком осложнении
Семнадцатилетний техасец пережил редкое осложнение после COVID-19, который едва не привел к летальному исходу сообщает РИА Новости.

Речь идет о мультисистемном воспалительном синдроме MIS-C.

По данным издания Mirror, подросток заразился коронавирусом еще в августе. Он перенес заболевание практически бессимптомно, но спустя пару недель, по словам матери, резко почувствовал себя хуже, его госпитализировали из-за сердечной недостаточности, вызванной множественными воспалениями органов.

"Я лежал там (в больнице, – ред.) и чувствовал, будто падаю. В какой-то момент я подумал, что уже мертв", – приводит издание слова американца.

Сейчас он смог вернуться к дистанционному обучению.


сообщало, что японские медики выявили неизвестные последствия COVID-19.
# В мире
По материалам: ria.ru

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