Дважды подумать. Эрдогану посоветовали не отказываться от французского

Алексей Вольцев

Призывы к бойкоту французских товаров еще больше отдаляют Турцию от Евросоюза. Как передает РИА Новости, об этом сказал на брифинге в Брюсселе официальный представитель Еврокомиссии.

"Существующее соглашение между Турцией и ЕС предусматривает свободный обмен товарами. Все обязательства Турции должны быть соблюдены. Призывы к бойкоту товаров одной из стран-членов ЕС противоречат духу обязательств Турции и еще больше отдаляют ее от ЕС", – сказал он.

В понедельник, 26 октября, президент Турции Тайип Эрдоган призвал соотечественников отказаться от покупки французских товаров на фоне обострения двусторонних отношений после убийства в пригороде Парижа учителя по мотивам религиозной нетерпимости.

МИД Франции выступил с заявлением, в котором потребовал немедленно прекратить призывы к бойкоту, назвав их безосновательными.

Ранее в эфире радио Sputnik немецкий журналист рассказал о возможной реакции Европы на призыв Эрдогана отказаться от французских товаров.