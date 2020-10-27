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Еще несколько дней light лета: синоптик рассказала, когда в Украине ожидается похолодание

Еще несколько дней light лета: синоптик рассказала, когда в Украине ожидается похолодание

Ирина АЛЕКСЕЕВА, «ФАКТЫ»

В Украине 28−29 октября сохранится теплая, преимущественно, сухая и даже солнечная погода, пишет в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Дожди и похолодание начнутся в четверг и активно продолжатся в пятницу, 30 октября.

«С пятницы начнут сползать столбики термометров вниз и подойдут отовсюду разные дожди — от густой облачности, небольших осадков до умеренных, грустных, осенних», — отмечает Диденко.

В среду, 28-го октября, в большинстве областей Украины в течение дня ожидается + 13 -+ 18 градусов, на юге до +20 градусов. Ветер будет с юго-востока, небольшой или умеренный.

В Киеве завтра будет тепло и без дождей, днем ​​до +15 градусов.

«В столице также есть еще два дня лайт-лета, тепла и сухая погода вокруг, а с 30 октября температура воздуха снизится, появятся дожди», — уточняет синоптик.

Напомним, по прогнозу народных синоптиков, ноябрь в Украине будет дождливым, но в середине первой декады наступит очередное «бабье лето».

ФОТО Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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# Украина
По материалам: fakty.ua

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