Еврокомиссар бьёт тревогу: «Насильно отправляют мигрантов обратно в море»

Влада Некрасова

Комиссар Евросоюза по внутренним делам Ильва Юханссон призвала расследовать сообщения о том, что сотрудники Агентство Европейского союза по охране внешних границ (Frontex) насильно отправляют обратно в море мигрантов, пытающихся нелегально перебраться в ЕС по Средиземному морю. «Если Frontex действительно замешана в таких действиях, то это абсолютно неприемлемо», — сказала она сегодня, 27 октября, в интервью радиостанции Deutschlandfunk.

По словам Юханссон, она связалась напрямую с директором Frontex Фабриче Леджери и заявила ему, что тот должен взять на себя всю полноту ответственности и расследовать, «что на самом деле произошло».

Еврокомиссар подчеркнула, что подобные действия Frontex, если они действительно имели место, незаконны по двум причинам. Во-первых, беженцы имеют право подать ходатайство об убежище в ЕС, и, во-вторых, сотрудники Frontex, как и любые другие госслужащие, обязаны помогать и спасать терпящих бедствие на море, пояснила Ильва Юханссон, добавив, что это «единственная возможная человеческая реакция».

Ранее целый ряд СМИ, в том числе, немецкий журнал Der Spiegel и телекомпания ARD сообщили о случаях, когда береговая охрана Греции не позволяла нелегальным мигрантам высаживаться на суше и даже насильно отправляла их обратно в сторону Турции или обратно в море на плотах. По информации СМИ, в этих действиях участвовали и сотрудники европейской погранслужбы Frontex, отмечает во вторник Deutsche Welle.