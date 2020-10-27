Гадание по картинке на ноябрь 2020 года

Вадим Карасев

Последний месяц осени для многих проходит в режиме повышенной готовности. Множество дел, завершение года и нередкие перепады настроения могут выбить из равновесия. С помощью гадания по картинкам каждый сможет понять, что преподнесет ноябрь, и как можно привлечь в жизнь позитивные перемены.

Гадание по картинкам — прекрасный способ узнать все о том, что ожидает в скором времени. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют доверять интуиции, ведь внутренний голос есть у каждого из нас, и именно он поможет приоткрыть завесу тайны. Тем, кто вооружен знаниями, будет проще справляться с возникающими препятствиями на пути к личному счастью.





1. Ноябрь будет месяцем с неясными перспективами, но если не предпринимать активных действий, то о подарках судьбы можно забыть. Несмотря на неясность будущего, стоит сделать шаг вперед, чтобы после не жалеть о потерянных возможностях. Страхи и сомнения лишь помешают, и от них лучше всего избавиться раз и навсегда. Решительность и умение прислушиваться к интуиции помогут не ошибиться с выбором пути.

2. В ноябре воплощению в жизнь смелых задумок может помешать что угодно: пасмурная погода, настроение, желание спрятаться от всего мира и прочие признаки осенней хандры. С ними-то и стоит побороться, чтобы путь к счастью не был омрачен самокопанием. Упустив время, будет сложно наверстать все то, что можно было сделать буквально одним махом. Справиться поможет и умение видеть красоту даже в обыденных вещах.

3. Трудности встречаются на пути любого человека, и преодоление их становится игрой, которая помогает воспитывать силу воли, видеть перспективу и сражаться за свое благополучие. В ноябре 2020 года преодолеть барьеры и преграды поможет любовь и умение добиваться того, что дорого сердцу и открывает путь к счастливому будущему. В этой борьбе не помешают слова-пароли, с помощью которых будет проще справляться с неожиданными поворотами судьбы.

4. Осенью одиночество чувствуется особенно остро, однако поддаваться унынию — значит проиграть. Как бы ни сложилось, одиночество стоит использовать в свою пользу. Оставшись наедине со своими мыслями, нужно не погружаться в пучину уныния, а искать верные решения, новые идеи и планировать решительный рывок, который приведет к благополучной жизни. Справиться со стрессом поможет и арт-терапия, благодаря которой получится развить скрытые творческие способности.

5. Чувства и эмоции в ноябре будут играть важную роль, и от них не стоит закрываться. Яркие эмоции помогут справиться с любым стрессом и без боязни встречать проблемы лицом к лицу. Не стоит бояться и просьб о помощи. На выручку придут близкие, которые помогут преодолеть временные сложности и поддержат в трудную минуту. Ключевую роль сыграет и любовь, которая может быть не только дружеской, но и той самой, способной смести все преграды на своем пути.

6. Ноябрь — время, когда погода может преподнести множество сюрпризов, меняя настроение подобно фокуснику. Тем не менее достичь внутреннего равновесия будет необходимо для счастливой жизни. Холодными вечерами не стоит унывать и погружаться в пучину грусти. В это время важно собраться и на волне сильных эмоций найти способ решить возникающие трудности, а также воплотить в жизнь идеи, которые ждут своего часа.