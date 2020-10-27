Глава Мордовии пообещал поддержку инвестпроектам в районах республики

Влада Некрасова

Глава Мордовии Владимир Волков пообещал поддержку реализации инвестиционных проектов в районах республики в ходе рабочей встречи с руководителем агрохолдинга "Норов" Александром Поздняковым, сообщает пресс-служба главы региона.

На встрече, состоявшейся во вторник, обсуждались итоги работы группы компаний в 2020 году и планы по дальнейшему развитию сельскохозяйственного производства в Кочкуровском районе.