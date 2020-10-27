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Глава правительства Иркутской области Зайцев заразился коронавирусом

Глава правительства Иркутской области Зайцев заразился коронавирусом
Тест на коронавирус у председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева показал положительный результат, сообщил РИА Новости представитель правительства.

Ранее у главы Приангарья Игоря Кобзева подтвердился диагноз COVID-19. В понедельник он работал дистанционно, провел заседание оперативного штаба и дал ряд поручений, связанных с улучшением работы системы здравоохранения. Во вторник медики приняли решение о госпитализации Кобзева, его состояние характеризуется как стабильное.

Председатель правительства региона Зайцев также сдал тест на коронавирус.

"Тест положительный, (Зайцев) работает из дома", - сказал собеседник агентства.

На 27 октября в Иркутской области подтвержден 23 621 случай заражения коронавирусной инфекцией. Выздоровели 18 964 человека, умерли 388. В регионе наблюдается увеличение ежесуточного прироста заразившихся. За истекшие сутки прирост составил 223 человека.

# Политика
По материалам: ria.ru

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