Инфекционист назвал главный критерий успеха в борьбе с пандемией

Влада Некрасова

Единственным критерием для достижения успеха в борьбе с пандемией является наличие профессиональной помощи тяжелобольным, считает эпидемиолог и инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения Михаил Фаворов, принимающий участие в конференции биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово под Новосибирском.

"Меры определяются критерием. Какой критерий вы выберете, соответственно, те меры вы будете делать, чтобы достичь этого критерия. Критерий во время эпидемии только один – достаточность коек для тяжелых (больных). Если человек не дышит и его не подключить к аппарату, он умрет. А если подключить к аппарату и если есть нормальная медицинская поддержка и хороший обученный персонал, у него 90% шансов выжить", - заявил Фаворов журналистам.