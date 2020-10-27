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Инфекционист назвал главный критерий успеха в борьбе с пандемией

Инфекционист назвал главный критерий успеха в борьбе с пандемией
Единственным критерием для достижения успеха в борьбе с пандемией является наличие профессиональной помощи тяжелобольным, считает эпидемиолог и инфекционист, международный эксперт в области общественного здравоохранения Михаил Фаворов, принимающий участие в конференции биотехнологий OpenBio в наукограде Кольцово под Новосибирском.

"Меры определяются критерием. Какой критерий вы выберете, соответственно, те меры вы будете делать, чтобы достичь этого критерия. Критерий во время эпидемии только один – достаточность коек для тяжелых (больных). Если человек не дышит и его не подключить к аппарату, он умрет. А если подключить к аппарату и если есть нормальная медицинская поддержка и хороший обученный персонал, у него 90% шансов выжить", - заявил Фаворов журналистам.

# Россия
По материалам: ria.ru

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